Нужно сверстать Главную страницу с модулем woocomerce из макета PSD. Основной шаблон сайта WP Bootstrap Starter, соответственно страница должна быть сверстана под этот фреймворк. Шаблон должен быть адаптирован под мобильную версию. Кроссбраузерность ...
Привязать верстку к cms
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $60HTML-верстка5 заявокЗакрыт6 лет назад
Текущая страница – big-projekt.ru/vorota/ CMS – WordPress Нужно сверстать по картинке и примеру сайта и разместить на странице big-projekt.ru/vorota/. + Обязательно сделать адаптивные версии для мобильных и планшетов (просто можно копировать с ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть действующий проект с функционирующим слайдером. Проект на MODx, если не знаете куда смотреть, все покажу и расскажу, все просто, содержимое слайдера лежит в отдельном блоке. Сам слайдер менять не надо, нужно переверстать ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Есть следующая страница http://wp-cryptoniex.gratta.pro/finished-ico/ нужно ее видоизменить до вида страницы https://icodrops.com/ico-stats/ Чтоб все было красиво и адаптивноЗавершен6 лет назад
- $10
Необходимо сверстать на bootstrap 4 формы для лэндингпейдж, есть начальная страница и одна форма, по её подобию сделать остальные формы их 2 штуки (каждый шаг в форме появляется далее ниже), логику прописывать не нужно. Содержимое ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется доверстать уникальный дизайн сайт и посадить на wordpress - далее надо для сайта написать уникальный модуль по загрузке слов для продвижения и их мониторинга клиентом в личном кабинете! Цена обсуждается при знакомстве. ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо подготовить верстку с сайта Rossvik Center. Необходимо для открытия филиала в регионе.HTML-верстка16 заявокЗакрыт6 лет назад
Требования: 1. Адаптивная верстка 2. Соответствие ТЗ 3. Подключить формы обратной связи 4. Кроссбраузерность 5. 100% соответствие макетам на ПК 6. Интеграция верстки на wordpress или modxЗавершен6 лет назад
- $400
Добрый день. Требуется хороший специалист или команда в небольшой проект. - Задача коротко: Адаптивная вёрстка сайта по макетам Figma + Zeplin (IE 11+) Стек: jQuery, stylus/scss/less, Git, Gulp ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт6 лет назад
Заглушка должна быть адаптивна, кроссбраузерна. Номер телефона, почта, ссылки для соц. сетей - активные, кликабельные, реагируют на наведение, ссылки открываются в новые вкладкиЗавершен6 лет назад