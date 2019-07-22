Созданы 3 страницы на геткурс, по которым был проведен редизайн. Есть макеты и исходники. Нужно привести дизайн страниц в соответствие с макетами, используя элементы css и html. Опыт работы с геткурсом обязателен!Предлагайте свою цену и ...