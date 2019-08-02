Внести правки в верстку, доверстать блоки html+css

Имеем вот это http://gendesign.ru/biamex.jpg нужно сверстать и сделать адаптив. Макетов адаптива нет, но я думаю особой сложности не возникнет. "Натягивать" на cms НЕ требуется. С вас только верстка html и js (чтоб бы там блоки переключались). ...