Внести правки в верстку, доверстать блоки html+css

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Завершен17 заявок221 просмотр

Есть простой лендинг на html+css - нужно внести правки в верстку + сверстать несколько блоков.

Сделать нужно сегодня.

Пишите вашу стоимость за час работ.

CSSHTML
6 лет назад
benefitm
Михаил 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
32 отзыва

Выбранный исполнитель

Yuumatov
Михаил 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)
6 лет назад
$3
1 день
Escrow
все супер
Оплата произведена. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

Yuumatov
Михаил 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)
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