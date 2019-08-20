Сверстать макеты

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки311 просмотров

Имеем вот это http://gendesign.ru/biamex.jpg  нужно сверстать и сделать адаптив. Макетов адаптива нет, но я думаю особой сложности не возникнет. "Натягивать" на cms НЕ требуется. С вас только верстка html и js (чтоб бы там блоки переключались).  Укажите бюджет и сроки.

HTMLJavaScript
6 лет назад
Ruslan203
Руслан 
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alexbelkevich
Александр 
31 год
11 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$80
10 дней
Escrow
Так себе.
К сожалению, без понятия, что не устроило Руслана. Начали сотрудничество 22 июля (день написания отзыва - 20 августа). Как заказчик - придраться не к чему. Оплата вовремя, все окей. Но: 1. Изначально не было разговоров о том, что нужно будет править, если что, верстку на их собственной CMS. Не страшно как бы (особенно вроде по словам Руслана - разобраться не проблема). Но для этого нужна ОС Windows, у меня Mac OS и через виртуальную машину толком не поработать. Если бы это мне сказали заранее - проект бы я не брал. 2. По ходу дела пришлось переверстать какие-то элементы опять же с учетом требования под эту CMS (делал локально, Руслан потом на бекэнде правил у себя). Деньги за это получил, но с укором "Вы берете 700 рублей за 2 строчки когда". Ну, во-первых, строчки не две, а во-вторых, если это можно сделать самостоятельно без моего вмешательства - я не претендую ни на что. 3. Верстка сдана была раньше срока (23 июля). Руслан сказал, что возможно что-то нужно будет поправить после натяжки. На мой вопрос "В какие сроки будет натяжка", получил ответ "Да я сейчас все натяну". В итоге до 7 августа были разные доработки не по верстке так таковой, а для подстройки под CMS (опять же, про которую речи не было. Там свои PHP-строки когда, другая иерархия классов и т.п.). Опять же, к самой верстке вопросов не было вообще. 7 августа у меня произошло ЧП - в мир иной ушел аккумулятор на макбуке. В сервисе сказали "Сроки 2-3 недели". Соответственно, работать мне не на чем. А, повторюсь, к самой верстке вопросов не было, только для подстройки под CMS. Когда я сказал Руслану, что я могу помочь, но после починки ноута, мне было предложено пойти в интернет-кафе работать или взять у родственников и друзей ноутбук. Будто я работаю в блокноте и мне хоть на утюге можно работать. На мой отказ был ответ "Окей. Я поищу другого исполнителя". Сегодня я получаю отзыв "Так себе". Конечно у меня вопрос - что "Так себе". Пишу Руслану. На что я получаю такой ответ: "Добрый день! Да сделано было тяп ляп. Вот сидим переделываем. И не доделано было слайдер и прочее". Замечу один нюанс. Слайдер был сделан не как в макете, потому Руслан не знал как он должен работать, поэтому его максимально упростили. И забыли о нем. Кстати, про макет отдельная история. В макете ФШ множество элементов было вставлено просто скринами. Даже банально размер шрифта не подобрать (благо, к этому вопросов не было у Руслана, значит с размерами попал). Так вот. На мой вопрос "Хочу увидеть примеры кода "тяп ляп" и что переделывается" - полный игнор. Я не против был доделать свои косяки (даже через месяц после приемки), но, судя по всему, у Руслана вопрос принципа "Мне отказали доделать проект вне ТЗ, я напишу такой отзыв", хотя сама верстка была сделана не на коленке и была принята. Можно спросить, почему столько написана полотна на в принципе положительный отзыв. Мне не понравилась необоснованная формулировка "Так себе". Потому что проект был сдан раньше времени, к верстке вопросов не возникало. Я помогал как мог. Да, не бесплатно. Но извините, я трачу свое время на то, что не обговаривалось. Я что должен семье сказать? Извините, я денег не принес, решил заняться благотворительностью? Поломка ноутбука НИКАК не повлияла на задачу "СВЕРСТАТЬ МАКЕТЫ". И кстати в задаче четко указано "Натягивать на CMS не надо", а по факту вроде натягивать и не надо, но правки делать там желательно. Еще раз подчеркну, что Руслан приятный человек, который платит деньги вовремя. Но вот такие нюансы неприятны. По такой формулировке можно подумать, что я сдаю проект на отвали, хотя это совершенно не так. Верстка, которая была сдана: http://alex2504.beget.tech/Biamex/ http://alex2504.beget.tech/Biamex/catalog.html http://alex2504.beget.tech/Biamex/detail.html http://alex2504.beget.tech/Biamex/text.html http://alex2504.beget.tech/Biamex/personal-info.html http://alex2504.beget.tech/Biamex/personal-history.html

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alexbelkevich
Александр 
31 год
11 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад

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