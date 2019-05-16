Качественно и в срок!

Всем привет! Работаю быстро, качественно, не за еду.

Опыт работы в веб-разработке - 10 лет.

В настоящее время работаю в онлайн-школе программирования для детей Kodland.

Веду социальные сети:

Instagram: https://www.instagram.com/frontend_everyday/

Telegram: https://t.me/front_everyday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCRK_0bAx3cAskAs1nqZUF8A

Свой проект для учащихся веб-разработке: https://frontend-skills.com/

*** ВРЕМЯ РАБОТЫ ***

Фрилансер - тоже человек, который любит работу, но любит и отдыхать. Мой рабочий день: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по Москве. Возможно такое, что в какой-то день я не смогу работать. Об этом я предупреждаю за несколько дней, поэтому сроки никогда не срываются. Если пропал рабочий день в будни - работаю в выходной день. Свои часы я отрабатываю, также как и отрабатываю заплаченные Вами деньги.

*** ПРИМЕРНЫЕ ЦЕНЫ ***

Верстка:

- Landing Page от 6000 рублей. Многое зависит от сложности и задумок дизайнера, от количества анимаций и т.п.

- Верстка одной независимой страницы - от 2000 рублей

- Верстка всего проекта: Главная страница - от 2500 рублей, внутренние - от 2000 рублей

Приложение на Vue.js от 35 000 рублей

*** КОРОТКО ОБ УСЛУГАХ ***

=== ВЕРСТКА ===

HTML5

CSS3

JavaScript ES6

Vue

jQuery

Webpack

Полностью валидный код (проверка W3C)

Адаптивная (responsive), резиновая, фиксированная вёрстка

IE 10+, Firefox, Google Chrome, Opera 10+

Мобильные устройства

=== ПРАВИЛЬНАЯ ВЕРСТКА HTML ПИСЕМ ===

Табличная верстка

Поддержка почты Mail.ru, Yandex, Gmail

Поддержка программы Microsoft Outlook (Windows, Mac OS)

Поддержка приложения Mail (iPhone, iPad,Mac OS)

Возможна разработка адаптивного HTML-письма

*** ПОДРОБНО О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГАХ ***

=== ВЕРСТКА ===

- Верстка осуществляю с помощью HTML5 и CSS3. Пытаюсь свести к минимуму использование картинок для создания эффектов на сайте, предпочитаю использовать возможности CSS3;

- В сложных местах верстки обязательно оставляю комментарии;

- Весь код читабельный, с отступами, аккуратно оформленный;

- Нет избыточного дублирования CSS;

- Весь код проверяется на валидность через стандарты HTML и CSS (пример, http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Ffurbyboom.su%2F);

- Осуществляю верстку адаптивную (адаптация под мобильные устройства), резиновую (сайт будет растягиваться в определенных заданных диапазонах разрешения экрана) и фиксированную (верстка под одно разрешение экрана);

- Ваш сайт будет корректно работать в браузерах IE 10+, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera 10+;

- При желании клиента любой сайт можно адаптировать под мобильные устройства;

- Адаптивная верстка как с помощью обычных media-элементов и flexbox, так и с помощью Bootstrap (в зависимости от задачи)

=== РАЗРАБОТКА САЙТОВ ===

Занимаюсь разработкой сайтов от простых продающих страниц (Landing Page) до крупных интернет-магазинов. Некоторые работы Вы можете посмотреть у меня в портфолио.

Кроме этого занимаюсь наполнением интернет-магазинов товарами (в том числе и на Битрикс).

Все сроки и стоимость оговариваются индивидуально! Если Вам надо немного подправить в будущем созданный мною сайт (если правки занимают не более часа), то я это сделаю совершенно бесплатно.

*** ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ***

1) Работа над проектом ведется только при условии наличия ТЗ + исходных материалов (готов составить ТЗ на проект, оплачивается отдельно). Если в ходе работ исходные материалы меняются и дополняются, возможен пересмотр бюджета проекта, а также пересмотр условий договора).

2) Предоплата 50%;

3) Приемка-передача работ производится согласно ТЗ на проект, любые негласные условия, завуалированные ожидания и тайные мечтания не являются поводом для отказа от приемки проекта или для дополнительных работ. Если ТЗ на проект состоит из двух строк, приемка работ будет осуществляться в соответствии с тем, что написано в двух строках.

*** СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ***

1. Карта Сбербанк

2. Карта Тинькофф

Карта Райфайзен-банка

3. Qiwi-кошелек

*** ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ***

Вы можете связаться со мной:

- электронная почта [email protected]

- telegram @alexbelkevich