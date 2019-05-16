alexbelkevich

Александр Белькевич alexbelkevich

 
29 летРоссия/Астрахань
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Качественно и в срок!

Всем привет! Работаю быстро, качественно, не за еду.

Опыт работы в веб-разработке - 10 лет.

В настоящее время работаю в онлайн-школе программирования для детей Kodland.

Веду социальные сети:

Instagram: https://www.instagram.com/frontend_everyday/

Telegram: https://t.me/front_everyday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCRK_0bAx3cAskAs1nqZUF8A

Свой проект для учащихся веб-разработке: https://frontend-skills.com/

*** ВРЕМЯ РАБОТЫ ***

Фрилансер - тоже человек, который любит работу, но любит и отдыхать. Мой рабочий день: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по Москве. Возможно такое, что в какой-то день я не смогу работать. Об этом я предупреждаю за несколько дней, поэтому сроки никогда не срываются. Если пропал рабочий день в будни - работаю в выходной день. Свои часы я отрабатываю, также как и отрабатываю заплаченные Вами деньги.

*** ПРИМЕРНЫЕ ЦЕНЫ ***

Верстка:

- Landing Page от 6000 рублей. Многое зависит от сложности и задумок дизайнера, от количества анимаций и т.п.

- Верстка одной независимой страницы - от 2000 рублей

- Верстка всего проекта: Главная страница - от 2500 рублей, внутренние - от 2000 рублей

Приложение на Vue.js от 35 000 рублей

*** КОРОТКО ОБ УСЛУГАХ ***

=== ВЕРСТКА ===

HTML5

CSS3

JavaScript ES6

Vue

jQuery

Webpack

Полностью валидный код (проверка W3C)

Адаптивная (responsive), резиновая, фиксированная вёрстка

IE 10+, Firefox, Google Chrome, Opera 10+

Мобильные устройства

=== ПРАВИЛЬНАЯ ВЕРСТКА HTML ПИСЕМ ===

Табличная верстка

Поддержка почты Mail.ru, Yandex, Gmail

Поддержка программы Microsoft Outlook (Windows, Mac OS)

Поддержка приложения Mail (iPhone, iPad,Mac OS)

Возможна разработка адаптивного HTML-письма

*** ПОДРОБНО О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГАХ ***

=== ВЕРСТКА ===

- Верстка осуществляю с помощью HTML5 и CSS3. Пытаюсь свести к минимуму использование картинок для создания эффектов на сайте, предпочитаю использовать возможности CSS3;

- В сложных местах верстки обязательно оставляю комментарии;

- Весь код читабельный, с отступами, аккуратно оформленный;

- Нет избыточного дублирования CSS;

- Весь код проверяется на валидность через стандарты HTML и CSS (пример, http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Ffurbyboom.su%2F);

- Осуществляю верстку адаптивную (адаптация под мобильные устройства), резиновую (сайт будет растягиваться в определенных заданных диапазонах разрешения экрана) и фиксированную (верстка под одно разрешение экрана);

- Ваш сайт будет корректно работать в браузерах IE 10+, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera 10+;

- При желании клиента любой сайт можно адаптировать под мобильные устройства;

- Адаптивная верстка как с помощью обычных media-элементов и flexbox, так и с помощью Bootstrap (в зависимости от задачи)

=== РАЗРАБОТКА САЙТОВ ===

Занимаюсь разработкой сайтов от простых продающих страниц (Landing Page) до крупных интернет-магазинов. Некоторые работы Вы можете посмотреть у меня в портфолио.

Кроме этого занимаюсь наполнением интернет-магазинов товарами (в том числе и на Битрикс).

Все сроки и стоимость оговариваются индивидуально! Если Вам надо немного подправить в будущем созданный мною сайт (если правки занимают не более часа), то я это сделаю совершенно бесплатно.

*** ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ***

1) Работа над проектом ведется только при условии наличия ТЗ + исходных материалов (готов составить ТЗ на проект, оплачивается отдельно). Если в ходе работ исходные материалы меняются и дополняются, возможен пересмотр бюджета проекта, а также пересмотр условий договора).

2) Предоплата 50%;

3) Приемка-передача работ производится согласно ТЗ на проект, любые негласные условия, завуалированные ожидания и тайные мечтания не являются поводом для отказа от приемки проекта или для дополнительных работ. Если ТЗ на проект состоит из двух строк, приемка работ будет осуществляться в соответствии с тем, что написано в двух строках.

*** СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ***

1. Карта Сбербанк

2. Карта Тинькофф

  1. Карта Райфайзен-банка

3. Qiwi-кошелек

*** ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ***

Вы можете связаться со мной:

- электронная почта [email protected]

- telegram @alexbelkevich

JavascriptHTMLCSSBootstrapjQueryБитриксVue.jsВерстка лендингаНаполнение интернет магазинаПриложение для iPhone
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Ruslan203
Руслан 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$80
10 баллов
4 года назад
Сверстать макеты
Так себе.
К сожалению, без понятия, что не устроило Руслана. Начали сотрудничество 22 июля (день написания отзыва - 20 августа). Как заказчик - придраться не к чему. Оплата вовремя, все окей. Но: 1. Изначально не было разговоров о том, что нужно будет править, если что, верстку на их собственной CMS. Не страшно как бы (особенно вроде по словам Руслана - разобраться не проблема). Но для этого нужна ОС Windows, у меня Mac OS и через виртуальную машину толком не поработать. Если бы это мне сказали заранее - проект бы я не брал. 2. По ходу дела пришлось переверстать какие-то элементы опять же с учетом требования под эту CMS (делал локально, Руслан потом на бекэнде правил у себя). Деньги за это получил, но с укором "Вы берете 700 рублей за 2 строчки когда". Ну, во-первых, строчки не две, а во-вторых, если это можно сделать самостоятельно без моего вмешательства - я не претендую ни на что. 3. Верстка сдана была раньше срока (23 июля). Руслан сказал, что возможно что-то нужно будет поправить после натяжки. На мой вопрос "В какие сроки будет натяжка", получил ответ "Да я сейчас все натяну". В итоге до 7 августа были разные доработки не по верстке так таковой, а для подстройки под CMS (опять же, про которую речи не было. Там свои PHP-строки когда, другая иерархия классов и т.п.). Опять же, к самой верстке вопросов не было вообще. 7 августа у меня произошло ЧП - в мир иной ушел аккумулятор на макбуке. В сервисе сказали "Сроки 2-3 недели". Соответственно, работать мне не на чем. А, повторюсь, к самой верстке вопросов не было, только для подстройки под CMS. Когда я сказал Руслану, что я могу помочь, но после починки ноута, мне было предложено пойти в интернет-кафе работать или взять у родственников и друзей ноутбук. Будто я работаю в блокноте и мне хоть на утюге можно работать. На мой отказ был ответ "Окей. Я поищу другого исполнителя". Сегодня я получаю отзыв "Так себе". Конечно у меня вопрос - что "Так себе". Пишу Руслану. На что я получаю такой ответ: "Добрый день! Да сделано было тяп ляп. Вот сидим переделываем. И не доделано было слайдер и прочее". Замечу один нюанс. Слайдер был сделан не как в макете, потому Руслан не знал как он должен работать, поэтому его максимально упростили. И забыли о нем. Кстати, про макет отдельная история. В макете ФШ множество элементов было вставлено просто скринами. Даже банально размер шрифта не подобрать (благо, к этому вопросов не было у Руслана, значит с размерами попал). Так вот. На мой вопрос "Хочу увидеть примеры кода "тяп ляп" и что переделывается" - полный игнор. Я не против был доделать свои косяки (даже через месяц после приемки), но, судя по всему, у Руслана вопрос принципа "Мне отказали доделать проект вне ТЗ, я напишу такой отзыв", хотя сама верстка была сделана не на коленке и была принята. Можно спросить, почему столько написана полотна на в принципе положительный отзыв. Мне не понравилась необоснованная формулировка "Так себе". Потому что проект был сдан раньше времени, к верстке вопросов не возникало. Я помогал как мог. Да, не бесплатно. Но извините, я трачу свое время на то, что не обговаривалось. Я что должен семье сказать? Извините, я денег не принес, решил заняться благотворительностью? Поломка ноутбука НИКАК не повлияла на задачу "СВЕРСТАТЬ МАКЕТЫ". И кстати в задаче четко указано "Натягивать на CMS не надо", а по факту вроде натягивать и не надо, но правки делать там желательно. Еще раз подчеркну, что Руслан приятный человек, который платит деньги вовремя. Но вот такие нюансы неприятны. По такой формулировке можно подумать, что я сдаю проект на отвали, хотя это совершенно не так. Верстка, которая была сдана: http://alex2504.beget.tech/Biamex/ http://alex2504.beget.tech/Biamex/catalog.html http://alex2504.beget.tech/Biamex/detail.html http://alex2504.beget.tech/Biamex/text.html http://alex2504.beget.tech/Biamex/personal-info.html http://alex2504.beget.tech/Biamex/personal-history.html
Ответный отзыв
barkyd
50 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Внести исправления на сайт WP (услуги юриста)
Всё сделано быстро и чётко, рекомендую.
Отлично поставленная задача, прекрасный и внимательный заказчик!
Ответный отзыв
ultrbi4
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Верстка и настройка форм для лендинга
Отличный специалист! Рекомендую!
Николай отличный заказчик. Оплата вовремя, макеты подготовлены на высшем уровне. На все вопросы получал незамедлительные ответы!
Ответный отзыв
zzz1411
47 летТаиланд
11 лет в сервисе
Был
год назад
$45
10 баллов
5 лет назад
Доработать верстку сайта, улучшить скорость загрузки
Все очень четко, профессионально и быстро. Завершил проект быстрее, чем планировалось. Спасибо. Рекомендую!
Артем отличный заказчик! Сразу дал все доступы, всю информацию, был на связи все время и отвечал очень оперативно на все возникающие вопросы, благодаря чему проект получилось завершить пораньше. Спасибо за доверие :)
Ответный отзыв
tatyanagw
Татьяна 
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Код рекламного блока
Александр выполнил работу быстро и хорошо. Рекомендую!
Коммуникация на высшем уровне, четко поставленная задача, моментальная оплата. Все отлично :))
Ответный отзыв
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от $15от 1 дня
нет рейтинга
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