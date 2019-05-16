Александр Белькевич alexbelkevichalexbelkevich
Всем привет! Работаю быстро, качественно, не за еду.
Опыт работы в веб-разработке - 10 лет.
В настоящее время работаю в онлайн-школе программирования для детей Kodland.
Веду социальные сети:
Instagram: https://www.instagram.com/frontend_everyday/
Telegram: https://t.me/front_everyday
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCRK_0bAx3cAskAs1nqZUF8A
Свой проект для учащихся веб-разработке: https://frontend-skills.com/
*** ВРЕМЯ РАБОТЫ ***
Фрилансер - тоже человек, который любит работу, но любит и отдыхать. Мой рабочий день: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по Москве. Возможно такое, что в какой-то день я не смогу работать. Об этом я предупреждаю за несколько дней, поэтому сроки никогда не срываются. Если пропал рабочий день в будни - работаю в выходной день. Свои часы я отрабатываю, также как и отрабатываю заплаченные Вами деньги.
*** ПРИМЕРНЫЕ ЦЕНЫ ***
Верстка:
- Landing Page от 6000 рублей. Многое зависит от сложности и задумок дизайнера, от количества анимаций и т.п.
- Верстка одной независимой страницы - от 2000 рублей
- Верстка всего проекта: Главная страница - от 2500 рублей, внутренние - от 2000 рублей
Приложение на Vue.js от 35 000 рублей
*** КОРОТКО ОБ УСЛУГАХ ***
=== ВЕРСТКА ===
HTML5
CSS3
JavaScript ES6
Vue
jQuery
Webpack
Полностью валидный код (проверка W3C)
Адаптивная (responsive), резиновая, фиксированная вёрстка
IE 10+, Firefox, Google Chrome, Opera 10+
Мобильные устройства
=== ПРАВИЛЬНАЯ ВЕРСТКА HTML ПИСЕМ ===
Табличная верстка
Поддержка почты Mail.ru, Yandex, Gmail
Поддержка программы Microsoft Outlook (Windows, Mac OS)
Поддержка приложения Mail (iPhone, iPad,Mac OS)
Возможна разработка адаптивного HTML-письма
*** ПОДРОБНО О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГАХ ***
=== ВЕРСТКА ===
- Верстка осуществляю с помощью HTML5 и CSS3. Пытаюсь свести к минимуму использование картинок для создания эффектов на сайте, предпочитаю использовать возможности CSS3;
- В сложных местах верстки обязательно оставляю комментарии;
- Весь код читабельный, с отступами, аккуратно оформленный;
- Нет избыточного дублирования CSS;
- Весь код проверяется на валидность через стандарты HTML и CSS (пример, http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Ffurbyboom.su%2F);
- Осуществляю верстку адаптивную (адаптация под мобильные устройства), резиновую (сайт будет растягиваться в определенных заданных диапазонах разрешения экрана) и фиксированную (верстка под одно разрешение экрана);
- Ваш сайт будет корректно работать в браузерах IE 10+, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera 10+;
- При желании клиента любой сайт можно адаптировать под мобильные устройства;
- Адаптивная верстка как с помощью обычных media-элементов и flexbox, так и с помощью Bootstrap (в зависимости от задачи)
=== РАЗРАБОТКА САЙТОВ ===
Занимаюсь разработкой сайтов от простых продающих страниц (Landing Page) до крупных интернет-магазинов. Некоторые работы Вы можете посмотреть у меня в портфолио.
Кроме этого занимаюсь наполнением интернет-магазинов товарами (в том числе и на Битрикс).
Все сроки и стоимость оговариваются индивидуально! Если Вам надо немного подправить в будущем созданный мною сайт (если правки занимают не более часа), то я это сделаю совершенно бесплатно.
*** ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ***
1) Работа над проектом ведется только при условии наличия ТЗ + исходных материалов (готов составить ТЗ на проект, оплачивается отдельно). Если в ходе работ исходные материалы меняются и дополняются, возможен пересмотр бюджета проекта, а также пересмотр условий договора).
2) Предоплата 50%;
3) Приемка-передача работ производится согласно ТЗ на проект, любые негласные условия, завуалированные ожидания и тайные мечтания не являются поводом для отказа от приемки проекта или для дополнительных работ. Если ТЗ на проект состоит из двух строк, приемка работ будет осуществляться в соответствии с тем, что написано в двух строках.
*** СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ***
1. Карта Сбербанк
2. Карта Тинькофф
Карта Райфайзен-банка
3. Qiwi-кошелек
*** ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ***
Вы можете связаться со мной:
- электронная почта [email protected]
- telegram @alexbelkevich
- Разработка социальной сети для детей10 просмотров
- Лендинг медицинского сервиса "Культура здоровья"180 просмотров
- Верстка HTML-письма "Культура здоровья"122 просмотра
- Дизайн интерьера ШИК169 просмотров
- Интернет-магазин косметики Mirrolla128 просмотров
- FBL - блокчейн проект152 просмотра
- Email-письмо для дилера Mazda153 просмотра
- Верстка лендинга для "Клиник столицы"153 просмотра
- Bigfox Media152 просмотра
- Интернет-сервис Культура Здоровья128 просмотров
- Сайт Legeartis137 просмотров
- Интернет-магазин автомобильных шин и дисков128 просмотров