zzz1411

Артемов zzz1411

 
48 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Написать простой скрипт бронирования
Очень доволен сотрудничеством, чёткое ТЗ и своевременная оплата.
Все было отлично, спасибо.
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alinamusic
Алина 
44 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Рерайт (туризм)
Спасибо за интересный заказ, своевременную оплату и обратную связь!
Все прекрасно, качество работы отличное. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Большое спасибо.
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alexyablokov
Александр 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$30
10 баллов
5 лет назад
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Мало кто из заказчиков снимает ТЗ в видео. Артем наглядно покажет на видео в чем проблема и понятно поставит задачи, которые необходимо решить. Выходит на связь и оплачивает в срок! Рекомендую всем Артема!
Все хорошо, спасибо
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shahzod418
Шахзод 
24 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
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Приятно работать. Поставили задачу грамотно, всё хорошо объяснили. Всегда были на связи. Всем советую, хороший заказчик
Великолепно справился с заданием, все сделал очень тщательно, внимательно и быстро. Рекомендую. Спасибо.
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alexbelkevich
Александр 
31 год
11 лет в сервисе
Был
год назад
$45
10 баллов
6 лет назад
Доработать верстку сайта, улучшить скорость загрузки
Артем отличный заказчик! Сразу дал все доступы, всю информацию, был на связи все время и отвечал очень оперативно на все возникающие вопросы, благодаря чему проект получилось завершить пораньше. Спасибо за доверие :)
Все очень четко, профессионально и быстро. Завершил проект быстрее, чем планировалось. Спасибо. Рекомендую!
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