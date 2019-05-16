Требуется сверстать сайт по макету из Фигмы, состоящий из 3 страниц с множеством поп-апов и минимальными анимациями. В откликах указывать примеры работ и цену за час работы.
- HTML-верстка58 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для верстки сайта на Webflow. Задача включает создание 3 страниц и множество поп-апов с минимальными анимациями. В откликах указывать опыт работы на Webflow и цену за час. Ссылка на макет в Фигме будет предоставлена.HTML-верстка5 заявокЗакрыт3 года назад
Нужна помощь в реализации проекта на Bubble, консультирование по возникающим вопросам.Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Доработать верстку + форма на php ТЗ: https://youtu.be/4UEOPveQticHTML-верстка17 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно разово выгрузить фразы конкурентов из SERPSTAT. Тематика - аренда авто в Сочи. Количество сайтов - 10.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Имеется черновик текста, из него нужно сделать 2 текста, разных по стилистике и объему. 1 текст – пост в инстаграм, 2000-2200 символов без пробелов. В этом формате нужно структурировать, сократить, откорректировать и отредактировать текст. ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт4 года назад
Кое-что подправить в верстке сайта. Видео-ТЗ: https://youtu.be/zSxWXE6whhs (6 мин)HTML-верстка17 заявокЗакрыт4 года назад
Решить проблему "Помогите нам удостовериться что вы владеете этим аккаунтом". Просьба писать только тем, кто в теме. Спасибо.Служба поддержки5 заявокЗакрыт4 года назад
- $115
Имеется готовый плагин календаря на js. Нужно его основательно переделать.Бриф: https://youtu.be/WTN3zzEnC3M (4 мин.)В первой строке вашего предложения пишем "Видео посмотрел"HTML-верстка5 заявокЗакрыт5 лет назад
Имеется HTML-шаблон админки сайта. Нужно из элементов этого шаблона "собрать" то, что мне нужно. Нужна только HTML-верстка, без программирования. Общее описание задачи: https://youtu.be/TLnu3PWNetI (5 мин) Просьба указать: 1. ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Задача: выполнить уникальный и грамотный рерайтинг текста. Тематика - туризм. Обьем - 4-5 тыс знаков, оплата - 60 руб./1000, только на Яндекс-деньги, после выполнения работы. Нужно несколько исполнителей. Стиль: ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть HTML шаблон сайта, купленный на themeforest, нужно внести в него кое-какие изменения. Нужно чтобы изменения не повлияли на скорость загрузки сайта. ТЗ в видео: https://youtu.be/Zau2BhgSOpU (10 минут)HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Написать простой скрипт бронирования с админкой. Подробности в видео (3 мин.) https://youtu.be/MDA3nKgDZHoВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $2
Опубликовать уже готовый отзыв на Яндекс-картах. Сам отзыв писать не нужно! Мы даем готовый текст. который нужно опубликовать! Работа принимается только тогда, когда опубликованный отзыв провисит на Яндексе не менее 4-х дней. ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт5 лет назад
Добавить товары в раздел "Товары" группы ВК. Пишите вашу цену и сроки. Оплата после выполнения работы либо "Безопасная сделка" ТЗ (видео): https://cloud.mail.ru/public/27Fi/5cQwFQJREНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $50
Имеется шаблон сайта, в который нужно внести несколько изменений и улучшить скорость загрузки.Оплата - безопасная сделка (Яндекс-деньги, Вебмани у меня нет), либо напрямую с карты на карту.ТЗ: https://cloud.mail.ru/public/5M9p/2ogoa1wpG(шаблон сайта с файлами скину выбранному исполнителю)ЗАДАНИЕ СРОЧНОЕHTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Имеется шаблон сайта, в который нужно внести несколько изменений и улучшить скорость загрузки. Оплата - безопасная сделка. ТЗ: https://cloud.mail.ru/public/5M9p/2ogoa1wpG (шаблон сайта с файлами скину выбранному исполнителю)HTML-верстка7 заявокЗавершен6 лет назад
Улучшить скорость загрузки сайта Сайт на HTML, без движка phuketautorental.com скайп/телеграм – artemderВеб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
Сделать RSS-фид для технологии "Turbo" для Яндекса Сайт статический HTML phuketautorental.com Пишите цены и срокиHTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Настроить Linode и поставить туда простенький Html сайт. Объяснить как все работает.Системное администрирование10 заявокЗакрыт7 лет назад