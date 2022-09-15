Сверстать сайт из Фигмы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт58 заявок744 просмотра

3 страницы + много поп-апов.  Анимации минимум.

В откликах просьба указывать примеры работ и цену за час работы.

Ссылку на макет в Фигме скину.

Figma
3 года назад
zzz1411
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Алина
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
17 дней назад
26 отзывов
3 года назад
Ігор
 
42 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Фарход
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Чингиз
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Нікіта
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Роман
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
3 года назад
Жасурбек
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
Алексей
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
3 года назад
Денис
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
Сергей
 
43 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Вадим
 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Никита
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Нургельди
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Анжелик
 
32 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
онлайн
27 отзывов
3 года назад
Евгений
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
26 отзывов
3 года назад
Ксения
 
32 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Кахабер
 
23 года
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 отзыва
3 года назад
Данило
 
18 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
Екатерина
 
33 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
20 часов назад
15 отзывов(-1)
3 года назад
Михаил
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
32 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Роман
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Василь
 
33 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Олег
 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
37 отзывов
3 года назад
Александр
 
50 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Дмитрий
 
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Лев
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Юрий
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Новрузов
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
3 года назад
Родион
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
2 отзыва
3 года назад
Ариф
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
20 отзывов
3 года назад
Максим
 
19 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
22 года
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 отзывов
3 года назад
Валид
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
день назад
287 отзывов
3 года назад
ТОП-10
HTML-верстка
Прымак
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
3 отзыва(-1)
3 года назад
Роберт
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
онлайн
7 отзывов
3 года назад
Никита
 
19 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
3 года назад
Антон
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
40 минут назад
168 отзывов
3 года назад
ТОП-5
HTML-верстка
Артур
 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Ирина
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
9 отзывов
3 года назад
Гиоргии
 
34 года
4 года в сервисе
Был
10 минут назад
20 отзывов
3 года назад
Игорь
 
22 года
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 отзывов
3 года назад
Якуп
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Максим
 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
56 отзывов
3 года назад
Константин
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Олег
 
22 года
3 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Иван
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Кирилл
 
21 год
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Александр
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Сергей
 
23 года
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 отзыва
3 года назад
Дмитрий
 
21 год
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
1 отзыв
3 года назад
Борис
 
20 лет
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Скопировать верстку с сайта

    Необходимо сверстать заново разделы сайта-примера, чтобы получить идентичный вид. Результат должен быть представлен в формате HTML, CSS и JS. Требуется избегать использования sass, gulp и аналогичных инструментов. Ищем исполнителей из РФ и РБ с хорошими отзывами и репутацией.

    CSSHTMLJavaScriptSASSGulp
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Лендинг для онлайн-казино и вирт.спорта

    $800

    Необходимо разработать лендинг для онлайн-казино и виртуального спорта с использованием HTML-верстки. Брендбук и айдентика предоставлены. Срок выполнения - неделя. Ожидается, что работа будет выполнена без использования конструктора, либо так, чтобы это не было заметно.

    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Вёрстка на Wordpress

    Необходимо выполнить вёрстку сайта на Wordpress согласно предоставленным макетам. Реализовать переключение между языками с основным языком - украинский. Сайт должен быть адаптивным для комфортного использования на ПК и мобильных устройствах. Бюджет - 20 000 грн.

    WordPress
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать лендинг на Тильде через Zero-блоки

    $50

    Требуется создать лендинг на Тильде с использованием Zero-блоков. Структура и тексты готовы. Дизайн должен быть легким и адаптивным, с яркими кнопками и минимальным количеством элементов на экране. Используйте шрифты без засечек и избегайте избитых изображений. Оплата 3 000 руб.

    Tilda
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • HTML верстка 5 писем

    Требуется сверстать 5 писем в блочном редакторе Selzy на тему кредитов. Каждый email должен содержать заголовок, текст (200-300 символов), картинку и кнопку-ссылку. Примеры дизайна будут предоставлены. Укажите сроки и стоимость выполнения задачи.

    HTML
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обновить верстку сайта на Opencart по макетам из Figma

    Требуется обновить кроссбраузерную адаптивную верстку интернет-магазина на Opencart согласно макетам из Figma. Задача включает главную страницу, каталог, товар, корзину и инфо-страницы. Необходимы твердые знания HTML, CSS, JS, PHP и Opencart. Ожидается возможность быстрого старта и завершения проекта в течение 2-3 недель.

    CSSFigmaHTMLJavaScriptOpencart
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн и верстка сайта на wordpress

    Требуется оформить сайт на WordPress в соответствии с пожеланиями заказчика. Задача включает в себя дизайн и HTML-верстку, уделяя внимание деталям и пользовательскому интерфейсу.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доверстать страницу-лендинг (ПК+МОБ. ВЕРСИЯ)

    $83

    Требуется доверстать лендинг по монтажу водяного теплого пола с поддоменом www.montag.stopradiators.ru. Необходимо адаптировать страницу под ПК и мобильные версии, исправить текущие проблемы, обеспечить быструю загрузку, полную адаптацию под все устройства и браузеры, а также настроить формы обратной связи и квиз-опросник. Все работы должны выполняться в соответствии с макетом и включать установку счетчика метрики.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка адаптивної сторінки для Magento

    $30

    Потрібно зверстати просту адаптивну сторінку для Magento. Основні вимоги: клікабельні кнопки та адаптування під різні розміри екрану. Макет надається за запитом. Завдання термінове, необхідно завершити до 15.09.

    Magento
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    3 года назад