Необходимо сверстать заново разделы сайта-примера, чтобы получить идентичный вид. Результат должен быть представлен в формате HTML, CSS и JS. Требуется избегать использования sass, gulp и аналогичных инструментов. Ищем исполнителей из РФ и РБ с хорошими отзывами и репутацией.
Сверстать сайт из Фигмы
3 страницы + много поп-апов. Анимации минимум.
В откликах просьба указывать примеры работ и цену за час работы.
Ссылку на макет в Фигме скину.
Заявки фрилансеров
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