Дизайн и верстка сайта на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок1037 просмотров

Надо оформить сайт в соответствии с моими пожеланиями

WordPress
3 года назад
guest_16631654481662
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Nikuha
18 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$155
5 дней
Escrow
Отличная работа. Выполнено быстро и качественно. Никита внимательно и ответственно подходит к задачам. Реализованы все мои "хотелки" по сайту. А в каких-то моментах Никита реализовал лучше чем я изначально представляла. Работой довольна. Рекомендую.
👍👍🍻🍻🍻

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