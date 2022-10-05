Требуется доверстать лендинг по монтажу водяного теплого пола с поддоменом www.montag.stopradiators.ru. Необходимо адаптировать страницу под ПК и мобильные версии, исправить текущие проблемы, обеспечить быструю загрузку, полную адаптацию под все устройства и браузеры, а также настроить формы обратной связи и квиз-опросник. Все работы должны выполняться в соответствии с макетом и включать установку счетчика метрики.
Дизайн и верстка сайта на wordpress
Надо оформить сайт в соответствии с моими пожеланиями
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