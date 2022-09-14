Сделать правки по верстке на Next js

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок348 просмотров

Здравствуйте. Есть сайт на который делается новый дизайн. В основном будет меняться только первая страница, внутренние по минимуму. После нужно будет внести коррективы и изменения в верстке. Старый сайт: https://rabota-dla-devushek.ru/

Набросок первой страницы, сделанной на 90 процентов прикрепляю. 

Верстка сделана с использованием фреймворка Next js.

Есть еще 3 проекта помимо этого. Такие же сайты, почти идентичные. Поэтому после будет еще 3 таких же заказа. 

JavaScript
3 года назад
aleksandrson01
Александр 
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