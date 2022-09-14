Требуется адаптивная верстка страницы с использованием scss или sass. Необходимо соблюдать БЭМ, кроссбраузерность и принцип mobile first. Верстка должна быть семантической и валидной, без ошибок в консоли. Плавные анимации, отсутствие дерганности и сохранение структуры при замене изображений. Необходимо выполнить только верстку; интеграция на CMS будет выполнена отдельно. Макет будет предоставлен исполнителю.
Сделать правки по верстке на Next js
Здравствуйте. Есть сайт на который делается новый дизайн. В основном будет меняться только первая страница, внутренние по минимуму. После нужно будет внести коррективы и изменения в верстке. Старый сайт: https://rabota-dla-devushek.ru/
Набросок первой страницы, сделанной на 90 процентов прикрепляю.
Верстка сделана с использованием фреймворка Next js.
Есть еще 3 проекта помимо этого. Такие же сайты, почти идентичные. Поэтому после будет еще 3 таких же заказа.
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