Требуется HTML-верстка лендинга из макета Figma. Страница небольшая, содержит много повторяющихся элементов. Макет будет предоставлен кандидату. Срок выполнения - до 2 дней.
Разработка публичной темы для листинга в Shopify Theme Store
Проект заключается в разработке публичной темы для листинга в Shopify Theme Store.
ВАЖНО: Задача состоит НЕ в том что бы перенести дизайн макета на пользовательскую тему, а в том что бы написать публичную тему с нуля для размещения в Shopify Theme Store.
Ссылка на дизайн темы: https://www.figma.com/file/x2WYDXWKEAxB3whMuBfjZ9/TA-Shopify-(Copy)?node-id=0%3A1
https://www.figma.com/file/x2WYDXWKEAxB3whMuBfjZ9/TA-Shopify-(Copy)?node-id=0%3A1
Ссылка на ТЗ:
https://docs.google.com/document/d/1kCAwaj3opSGawe4BrrEIx_76HL1izOIZnLgFgCGIpKA/edit
Откликаясь на заявку оставьте, пожалуйста:
1. Почасовую ставку / стоимость за проект.
2.Дайте оценку срока работ в часах.
Сроки сдачи проекта 02.10.2022
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