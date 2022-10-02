Проект заключается в разработке публичной темы для листинга в Shopify Theme Store.

ВАЖНО: Задача состоит НЕ в том что бы перенести дизайн макета на пользовательскую тему, а в том что бы написать публичную тему с нуля для размещения в Shopify Theme Store.

Ссылка на дизайн темы: https://www.figma.com/file/x2WYDXWKEAxB3whMuBfjZ9/TA-Shopify-(Copy)?node-id=0%3A1

https://www.figma.com/file/x2WYDXWKEAxB3whMuBfjZ9/TA-Shopify-(Copy)?node-id=0%3A1

Ссылка на ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1kCAwaj3opSGawe4BrrEIx_76HL1izOIZnLgFgCGIpKA/edit

Откликаясь на заявку оставьте, пожалуйста:

1. Почасовую ставку / стоимость за проект.

2.Дайте оценку срока работ в часах.

Сроки сдачи проекта 02.10.2022