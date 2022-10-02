Разработка публичной темы для листинга в Shopify Theme Store

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок340 просмотров

Проект заключается в разработке публичной темы для листинга в Shopify Theme Store.

ВАЖНО: Задача состоит НЕ в том что бы перенести дизайн макета на пользовательскую тему, а в том что бы написать публичную тему с нуля для размещения в Shopify Theme Store.

Ссылка на дизайн темы: https://www.figma.com/file/x2WYDXWKEAxB3whMuBfjZ9/TA-Shopify-(Copy)?node-id=0%3A1

https://www.figma.com/file/x2WYDXWKEAxB3whMuBfjZ9/TA-Shopify-(Copy)?node-id=0%3A1

Ссылка на ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1kCAwaj3opSGawe4BrrEIx_76HL1izOIZnLgFgCGIpKA/edit

Откликаясь на заявку оставьте, пожалуйста:

1. Почасовую ставку / стоимость за проект.

2.Дайте оценку срока работ в часах.

Сроки сдачи проекта 02.10.2022

Node.jsShopify
3 года назад
guest_16630749607511
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка лендинга из макета Figma

    Требуется HTML-верстка лендинга из макета Figma. Страница небольшая, содержит много повторяющихся элементов. Макет будет предоставлен кандидату. Срок выполнения - до 2 дней.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Быстрые правки сайта на Wordpress

    $15

    Требуется внести небольшие правки во внешний вид сайта на платформе Wordpress. Работа займет 2-3 часа. Срок выполнения - до конца рабочего дня. Подробное ТЗ будет предоставлено заинтересованным исполнителям. Оплата фиксированная, без предоплат и авансов. Возможна безопасная сделка.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно скопировать html

    $15

    Задача заключается в создании статической копии сайта fondlygames.co. Необходимо скопировать страницы и выполнить качественную HTML-верстку. Убедитесь, что все элементы страницы правильно отображаются в статическом варианте.

    HTML
    HTML-верстка35 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Копія і налаштування односторінкового Квіз-сайту (типу Landing Page)

    Потрібно скопіювати готовий квіз-сайт з можливістю редагування тексту та зображень. Вимоги: зміна кольорів, видалення елементів, вставка пікселя Facebook для відстеження, метатег Facebook, підключення заявок до Telegram. Сайт потрібно залити на хостинг з купленим доменом. Бюджет 700-1000 грн.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн и верстка сайта на WP

    Необходимо разработать дизайн и выполнить верстку сайта на WordPress с использованием существующего плагина. Требуется создать несколько страниц: Главная, страница тура, страница базы, список с базами и турами, а также страницу поиска. Ожидается качественная и адаптивная верстка.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Cверстать одностраничник

    Требуется сверстать одностраничный сайт с использованием HTML. Ожидается качественное исполнение и внимание к деталям. Подходите с примерами ваших работ.

    HTML-верстка105 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайта из figma

    Требуется HTML-верстка макетов по техническому заданию. Необходимо качественное выполнение всех деталей, соответствие макету и адаптивность. Ожидаются предложения от опытных верстальщиков.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад