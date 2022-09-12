Необходима адаптивная HTML-верстка по макетам из Figma. Требуется высокая скорость загрузки и валидный код. В проект входят несколько страниц, включая главную, блоги и контакты. Опыт работы с HTML/CSS, Bootstrap и современными инструментами разработки обязателен. Знания jQuery, SASS и Git также приветствуются. Опыт с WordPress будет плюсом.