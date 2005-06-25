HTML , CSS3, SCSS,SASS, чистый и адаптивный код!

Обо мне:

Здравствуйте! Я начинающий фрилансе занимаюсь версткой сайтов и front-end разработкой. После продолжительного изучения и практики верстки решил предоставить свои услуги как фрилансер.

Работаю быстро и аккуратно. Мне важно что-бы клиент остался доволен!

Выбрав меня как исполнителя вы экономите:

деньги: беру минимальною плату + отзыв в профиле

нервы: если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

время: выполняю работу в указанный срок

Гарантия на свою работу: В течение недели после передачи архива с готовой работой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки которые могли быть пропущенные при приеме работы и замечены позже.

Cвязь:

Ответственность:

готов приступить к работе прямо сейчас

не нарушаю сроков

всегда на связи: 24/8

работаю без предоплаты

?? мои знание: