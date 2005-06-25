Обо мне:
Здравствуйте! Я начинающий фрилансе занимаюсь версткой сайтов и front-end разработкой. После продолжительного изучения и практики верстки решил предоставить свои услуги как фрилансер.
Работаю быстро и аккуратно. Мне важно что-бы клиент остался доволен!
Выбрав меня как исполнителя вы экономите:
деньги: беру минимальною плату + отзыв в профиле
нервы: если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
время: выполняю работу в указанный срок
Гарантия на свою работу: В течение недели после передачи архива с готовой работой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки которые могли быть пропущенные при приеме работы и замечены позже.
Cвязь:
мой телеграми: https://t.me/FronEndDev??
Ответственность:
готов приступить к работе прямо сейчас
не нарушаю сроков
всегда на связи: 24/8
работаю без предоплаты
??мои знание:
HTML5, CSS3, JS,
Препроцессоры;SASS/SCSS
Методология БЭМ
Портфолио
- Castaway сайт подкастов html/scss/js верстка23 просмотра
- Aperture html/scss верстка адаптив32 просмотра
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