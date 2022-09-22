Верстка сайта из figma

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен28 заявок990 просмотров

Приветствую коллеги, требуется вёрстка макетов по ТЗ. https://docs.google.com/document/d/1SY8nM3vnK1nKG78n86e8uybuD_92Gve_C3NR33brxqE/edit#

Жду целевых предложений.

Figma
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Ubuntor
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Выбранный исполнитель

jackiss
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3 года назад
$150
6 дней
Escrow
Крайне рекомендую Евгения. Быстро и качественно выполненная работа.
Интересный проект, четко поставленная задача, приятная коммуникация. Крайне доволен сотрудничеством. Надеюсь, еще поработаем вместе. :)

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