Однозначно рекомендую, Борис профессионал. После обсуждения ТЗ - сделал все очень быстро. Отдельно хочу отметить, что исполнитель делает "на результат" "чтобы все работало". Всегда на связи, не куда не пропадал . Спасибо, буду обращаться в дальнейшем!