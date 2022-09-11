Сверстать лэндинг по дизайну

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок226 просмотров

Имеется дизайн нужно сверстать простой лэндинг

3 года назад
Pacan4ik94
Андрей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

legositekz
41 год
3 года в сервисе
Был
16 дней назад
3 года назад
$28
1 день
Однозначно рекомендую, Борис профессионал. После обсуждения ТЗ - сделал все очень быстро. Отдельно хочу отметить, что исполнитель делает "на результат" "чтобы все работало". Всегда на связи, не куда не пропадал . Спасибо, буду обращаться в дальнейшем!
С Андреем было приятно работать, понятное ТЗ всегда на связи, рекомендую!

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