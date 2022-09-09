Необходимо сверстать лендинг на HTML с поддержкой двух языков. Важно, чтобы форма обратной связи работала и отправляла данные на Email. Дизайн доступен по указанной ссылке.
Начинающий верстальщик (HTML + CSS) в личный проект
В личный проект требуется верстальщик. Предупреждаю, что оплаты не будет.
Я программирование выполнил (бэк и фронт). А вот с версткой я справляться не умею.
Иначе говоря, все элементы рендерятся, бизнес-логика работает, но надо просто раскрасить.
Дизайн-макета нет и не будет. Но тут достаточно простой сервис - кнопочки просто. Дизайн интуитивно и так понятен. Нодо задать цвета, отступы и т.п.
Если кому интересно, буду рад. Все покажу, расскажу, предоставлю доступ на сервер.
Заявки фрилансеров
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