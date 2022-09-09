В личный проект требуется верстальщик. Предупреждаю, что оплаты не будет.

Я программирование выполнил (бэк и фронт). А вот с версткой я справляться не умею.

Иначе говоря, все элементы рендерятся, бизнес-логика работает, но надо просто раскрасить.

Дизайн-макета нет и не будет. Но тут достаточно простой сервис - кнопочки просто. Дизайн интуитивно и так понятен. Нодо задать цвета, отступы и т.п.

Если кому интересно, буду рад. Все покажу, расскажу, предоставлю доступ на сервер.