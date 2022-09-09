Сверстать лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок353 просмотра

Нужно сверстать лендинг 2 языка на HTML и сделать рабочую форму что б отправляла на E-mail 

Дизайн - https://s739669.lpmotortest.com/

HTML
3 года назад
Pacan4ik94
Андрей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Собар-али
 
22 года
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 отзыва
3 года назад
Гиоргии
 
34 года
4 года в сервисе
Был
месяц назад
20 отзывов
3 года назад
Никита
 
19 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
3 года назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
3 года назад
Якуп
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Антон
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Дмитрий
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
23 минуты назад
2 отзыва
3 года назад
Борис
 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
24 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Арман
 
23 года
3 года в сервисе
Был
10 дней назад
12 отзывов(-2)
3 года назад
Борис
 
41 год
3 года в сервисе
Был
16 дней назад
19 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Сделать страницу спасибо, после отправки заявки

    $10

    Необходимо разработать страницу благодарности, которая будет отображаться после отправки заявки. Также требуется настроить защиту полей имени и телефона от ввода цифр. Это поможет в дальнейшей настройке цели в Яндекс Директе.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Корпоративный сайт на Tilda

    Ищем специалиста для создания корпоративного сайта на платформе Tilda с качественной HTML-версткой. Необходим опыт и наличие живого портфолио. В процессе разработки важна коммуникация и взаимодействие с заказчиком.

    Tilda
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать редизайн верстки

    $50

    Требуется выполнить редизайн HTML-верстки с учетом актуальных требований и улучшения пользовательского опыта. Обновите дизайн, следуя предоставленным материалам и архиву.

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Вёрстка сайта + небольшая работа с front-end

    $150

    Требуется выполнить вёрстку сайта из 7 страниц в двух размерах экрана. Большая часть блоков повторяется. После вёрстки необходимо проработать масштабирование сайта в равном соотношении сторон. Пример сайта будет предоставлен откликнувшимся.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка HTML/CSS по макету из Figma

    $30

    Требуется сверстать небольшой лендинг с использованием HTML и CSS по методологии БЭМ. Макет доступен в Figma. Также необходимо подготовить адаптивную версию сайта, макет будет предоставлен позже.

    CSSFigmaHTMLNode.js
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать одностраничник

    Необходимо разработать одностраничный сайт с использованием HTML-верстки. Срок выполнения работы составляет 5 дней, бюджет составляет 100$. Возможна работа поэтапно или по БС.

    HTML-верстка39 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • LP вёрстка Bootstrap - строго сегодня!

    $20

    Требуется выполнить HTML-вёрстку лендинга на Bootstrap с использованием сетки и утилит. Необходимо добавить минимальные стили, опираясь на элементы UIkit. Бюджет 20$, срок выполнения - сегодня до ночи. Оплата производится по готовности.

    Bootstrap
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Натяжка верстки на Битрикс

    $150

    Требуется натянуть готовую HTML-верстку на платформу Битрикс для нескольких страниц информационного сайта. Основная задача — корректное отображение и функциональность всех элементов верстки.

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать сайт визитку

    Необходимо разработать сайт визитку с использованием HTML-верстки. Сроки выполнения составляют 5 дней, бюджет на проект 100$. Работы могут быть выполнены поэтапно.

    HTML-верстка85 заявок
    Закрыт
    3 года назад