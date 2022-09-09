Необходимо разработать страницу благодарности, которая будет отображаться после отправки заявки. Также требуется настроить защиту полей имени и телефона от ввода цифр. Это поможет в дальнейшей настройке цели в Яндекс Директе.
Сверстать лендинг
Нужно сверстать лендинг 2 языка на HTML и сделать рабочую форму что б отправляла на E-mail
Дизайн - https://s739669.lpmotortest.com/
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