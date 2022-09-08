Необходимо разработать div class с названием 'rekl-info' для баннера. Код должен оборачивать существующий HTML-код баннера и добавлять статичную надпись 'РЕКЛАМА' в левом верхнем углу, а также иконку 'i' в правом верхнем углу. Иконка должна показывать URL ссылки при наведении. Сайт работает на WordPress.
Натяжка верстки на Битрикс
Нужно натянуть готовую верстку несколько страничного информационного сайта на Битрикс
Верстка здесь https://test2.afreeca.ru/
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо разработать сайт визитку с использованием HTML-верстки. Сроки выполнения составляют 5 дней, бюджет на проект 100$. Работы могут быть выполнены поэтапно.HTML-верстка85 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется сверстать сайт в HTML по предоставленному шаблону из Figma. Необходимо использовать технологию flexbox, применить hover-эффекты, корректно задать названия классов и использовать правильные HTML-теги, включая header, nav, main и footer. Страница должна соответствовать макету и включать ссылки в нужных местах.HTML-верстка122 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуются правки на Joomla сайте: необходимо исправить футер и изменить название кнопки в карточке товара. Ожидаются предложения по выполнению данной задачи.Завершен3 года назад
- $5
Необходимо довести верстку страниц на Wordpress с использованием Elementor Pro. Требуется добавить несколько блоков и улучшить адаптивность для планшетов и мобильных устройств. Готовые страницы уже существуют, задача заключается в доработке.HTML-верстка6 заявокЗакрыт3 года назад
- $450
Необхідно внести зміни в дизайн сайту на платформі CMS webasyst, спираючись на макет, створений у Figma. Робота включає HTML-верстку та адаптацію елементів дизайну.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо выполнить полный рип шаблона dle для сайта hostinpl ru. Задача включает в себя HTML-верстку, которая должна быть качественной и соответствовать оригиналу.HTML-верстканет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо сверстать адаптивный макет для интернет-магазина с использованием HTML. Ожидается качественная и быстрая верстка, соответствующая современным стандартам. Подробности и требования к дизайну будут предоставлены после выбора исполнителя.Завершен3 года назад
Ищется специалист для верстки сайта на HTML и CSS по макету из Figma. Необходимо разработать примерно две страницы, следуя предоставленному дизайну. Важно учесть все элементы и стили согласно макету.HTML-верстка147 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется выполнить HTML-верстку полноценной страницы на основе предоставленного PSD-шаблона. Также необходимо создать адаптивную версию для мобильных устройств. Обеспечить корректное отображение всех элементов на различных экранах.Завершен3 года назад