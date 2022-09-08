Натяжка верстки на Битрикс

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок458 просмотров

Нужно натянуть готовую верстку несколько страничного информационного сайта на Битрикс

Верстка здесь https://test2.afreeca.ru/

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