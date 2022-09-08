Верстка страниц на Wordpress

Необходимо разработать div class с названием 'rekl-info' для баннера. Код должен оборачивать существующий HTML-код баннера и добавлять статичную надпись 'РЕКЛАМА' в левом верхнем углу, а также иконку 'i' в правом верхнем углу. Иконка должна показывать URL ссылки при наведении. Сайт работает на WordPress.