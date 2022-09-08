Верстка страниц на Wordpress

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок460 просмотров

Есть готовые страници,

Нужно доверстатать пару блоков и пересмотреть адаптив на Планшет + моб. Версии

Wordpress + Elementor Pro

сайт

ElementorWordPress
3 года назад
Pokryta
Дима 
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Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

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