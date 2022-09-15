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  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок677 просмотров

на сайте стоит карта местонахождения, изменился адрес офиса, в описании поменяли, но на карте отображается старый офис. нужно заменить. сайт на битрикс. 

3 года назад
Vikukusik
Виктория 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

FandriX
19 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
3 года назад
$5
1 день
Escrow
В общении было всё просто и открыто. На мою задачу было предложено рациональное решение . Работа была выполнена быстро и качественно. Спасибо. Рекомендую! Сохраню контакт для последующих работ.
Виктория отличный заказчик с которым комфортно работать. Все на высшем уровне. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Роман
 
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