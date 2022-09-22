Ищется верстальщик, специализирующийся на React. Основная задача заключается в HTML-верстке. Необходимы навыки работы с React и опыт в создании адаптивных интерфейсов.
Поправить верстку у лендинга
Есть готовый лендинг. Необходимо:
1) Сверстать блок (1.png)
2) Сверстать блок с картой и блоком отправки заказа (2.jpeg, 3.jpeg)
У лендинга - статичный html + css сейчас
Выбранный исполнитель
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