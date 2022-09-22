Поправить верстку у лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок674 просмотра

Есть готовый лендинг. Необходимо:

1) Сверстать блок (1.png)

2) Сверстать блок с картой и блоком отправки заказа (2.jpeg, 3.jpeg)

У лендинга - статичный html + css сейчас

CSSHTML
3 года назад
Yuriy_Sh
Юрий 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

klyms5569
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Часть верстки, связанную с яваскриптом не была сделана. В целом видно, что парень способный, но нужно поднабраться опыта.
Отличный заказчик, особенно хочу отметить, что Юрий все правки пишет списком что очень удобно, также очень чёткая формулировка задач, и всегда на связи.

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