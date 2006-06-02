HTML-Верстка + CSS дизайн; 3D-моделирование в Blender;

Всем здравствуйте! Меня зовут Давид, мне 16 лет. Я предлагаю вам качественную HTML-верстку + ее CSS дизайн в кротчайшие сроки, за символическую плату. Работа только с вёрсткой, без CMS, SQL и т.д. Максимум залью на GitHub Pages, чтобы показать вам результат.

Также предлагаю 3D-моделирование и анимацию в Blender. Blender изучен мною не в совершенстве, так что со сложными моделями/анимацией могу не справиться, тут уже нужно оценивать мои возможности мне самому. То есть получить ТЗ и сравнить его со своими возможностями.

Также могу сделать простенький проект/баннер в Photoshop. Ситуация такая же, как и с Blender.

Можете предлагать монтаж видео в Sony Vegas.

Всем удачи, жду заказов!