Лендинг пейдж для стоматологии

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка52 просмотра

Евгений, добрый вечер. Пишу касательно заказа на целевую страницу для стоматологии.

За основу используем сайт https://legstom.ru/ главную страницу которого нужно в точности повторить (Без подстраниц. Только главная! И без некоторых блоков которые я прикрепил фотографиями к сообщению) + адаптив. Это этап вёрстки.

Из JS, должна присутствовать форма обратной связи как и в оригинале. Отличием будет только то, что контакты будут передаваться телеграм боту, который будет отправлять эти данные в Телеграм канал для менеджера.

Это основное что нужно сделать.

Из доп. функционала, возможно, нужно будет сделать простую админку для изменения некоторых параметров на странице. Но предлагаю оценить сроки и стоимость без учёта этого, а уже если понадобится, переоценим, или оформим как доп. услугу. Что думаете об этом?

JavaScript
3 года назад
antony-hospkins
Саша 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
10 часов назад
3 отзыва
3 года назад

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