Лендинг пейдж для стоматологии

Евгений, добрый вечер. Пишу касательно заказа на целевую страницу для стоматологии.

За основу используем сайт https://legstom.ru/ главную страницу которого нужно в точности повторить (Без подстраниц. Только главная! И без некоторых блоков которые я прикрепил фотографиями к сообщению) + адаптив. Это этап вёрстки.

Из JS, должна присутствовать форма обратной связи как и в оригинале. Отличием будет только то, что контакты будут передаваться телеграм боту, который будет отправлять эти данные в Телеграм канал для менеджера.

Это основное что нужно сделать.

Из доп. функционала, возможно, нужно будет сделать простую админку для изменения некоторых параметров на странице. Но предлагаю оценить сроки и стоимость без учёта этого, а уже если понадобится, переоценим, или оформим как доп. услугу. Что думаете об этом?