Верстка лендинга

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  2. HTML-верстка
Завершен55 заявок1337 просмотров

Необходимо сверстать макет. Плюсом будет верстка по БЭМу, с использованием SASS.

Ссылка на макет: https://fex.net/s/dnn6kcv

Сроки - 2-3 дня.

От вас стоимость и сроки.

Спасибо.

SASS
3 года назад
maxors
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Выбранный исполнитель

rnoaex
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3 года назад
$15
2 дня
Escrow
Рашад сделал все хорошо и в срок, сделал правки, которые я кидал. Работой доволен, спасибо!
Максим отвечал на все мои вопросы оперативно и с терпением. Оплату сделал вовремя. Очень приятно было работать с Максим. Рекомендую!.

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