Требуется переделать лендинг для сайта violetbot.net. Необходимо настроить адаптивное форматирование для ПК и смартфонов, добавить опцию выбора языка (русский и английский), а также перевести текст на английский. Улучшить размещение видео и скриншотов с возможностью развертывания видео на полный экран. Все необходимые файлы будут предоставлены исполнителю.
Допомогти в кодi html
Доброго дня, потрiбна людина яка зможе допомогти в кодi html
оставляйте тг!
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется доверстка старого проекта с использованием HTML, CSS, JS, GSAP, GULP и методологии БЭМ. Ищем исполнителей из РФ с отзывами и опытом. Необходимо предоставить портфолио и краткое описание опыта работы.HTML-верстка5 заявокЗакрыт3 года назад
- $20
Необходимо сохранить на диск 6 страниц с локальной загрузкой, удалив ненужные блоки и ссылки. Страницы должны грузиться без внешних ресурсов. Крайний срок выполнения - до обеда 6 сентября. Оплата на карту, предпочтение фрилансерам из Украины.Завершен3 года назад
Необхідно зверстати мобільну версію сайту з унікальним контентом та структурою. Верстка повинна включати горизонтальний слайдер. В наявності 9 екранних дизайнів, останній екран викликається через меню. Прототип сайту буде надано за запитом. Проект розрахований на українських фрилансерів.Завершен3 года назад
- $10
Требуется разработать реализацию плавающего блока Total, который будет скролиться при прокрутке страницы вниз, но только до конца формы. Необходимо учитывать пример реализации. Задача включает создание HTML-верстки с учетом функционала.Завершен3 года назад
Требуется сверстать адаптивные макеты в соответствии с предоставленными образцами. Работы необходимо начинать сегодня, отчеты о ходе выполнения предоставлять ежедневно. Бюджет составляет 2000 грн.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется сверстать макеты на Bootstrap с максимальным использованием встроенных стилей и минимальными кастомизациями. Задача для специалистов по верстке на Bootstrap. Начало работы сегодня, бюджет составляет 2000 грн.HTML-верстканет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка сайта-визитки для бренда обуви с использованием HTML-верстки. Макет уже частично готов, предоставлены материалы. Ожидаются предложения по цене и срокам выполнения.HTML-верстка6 заявокЗакрыт3 года назад
- $20
Необходимо добавить новый блок в HTML-верстке. Требуется внести изменения в существующий код. Предоплата 30% за выполненную работу. Ожидаются предложения от специалистов в области веб-дизайна.HTML-верстка11 заявокЗакрыт3 года назад
- $60
Требуется скопировать верстку существующего сайта, удалить лишние блоки и связать элементы воедино. Срок выполнения - 7 дней с момента выбора исполнителя. За успешное завершение за 4-5 дней предусмотрен бонус в 30% от бюджета проекта. Оплата по факту или безналично.Завершен3 года назад