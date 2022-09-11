Сохранить на диск 6 страниц

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки118 просмотров

Задача - сохранить на диск 2 страницы

https://myslumberyard.com/mattress-reviews/nolah-mattress-review-original-10/

https://myslumberyard.com/mattress-reviews/nectar-mattress-review/

а так же страницы Contact, Terms of Use, Privacy Policy, About из меню в футере. Удалить с них ненужные части, описанные ниже

Сохранить нужно так, что бы страницы грузились с локальной папки и не подгружали картинки/стили/скрипты с myslumberyard . com .

Так же нужно в тексте обзора удалить все ссылки, оставив только текст болдом (без ссылок).

Список блоков, которые нужно удалить со страниц:

https://myslumberyard.com/mattress-reviews/nolah-mattress-review-original-10/ и https://myslumberyard.com/mattress-reviews/nectar-mattress-review/

1) https://d.pr/i/0S3GvS - заменить на логотипе сайта Slumber Yard на Better Sleep похожим шрифтом и подходящим размером, что бы логотип стал посредине шапки сайта, после удаления меню

2) удалить https://d.pr/i/p9utrC

3) удалить раздел FAQ, под ним так же удалить Why Trust Us, удалить так же Related Content секцию - тут выделено то, что нужно удалить в нижней части сайта - https://d.pr/i/T5LKQZ

4) Заменить в футере My Slumber Yard на BetterSleep , MySlumberYard.com на BetterSleep.pro

5) Удалить кнопка read review в разделах Nolah/Nectar mattress alternatives - https://d.pr/i/G2R6h7

Сохранить так же страницы Terms of Use, Privacy Policy, About the Slumber Yard, Contact -

На всех страницах Contact, Terms of Use, Privacy Policy, About удалить вот эти блоки - https://d.pr/i/0LSp2c

Названия основный 2х файлов - .html, остальных - about.html, contact.html, policy.html, terms.html - прописать в футере на всех страницах. Желательно сделать до обеда 6ого сентрября

Предпочтение фрилансерам из Украины, оплата на карту.

HTML
3 года назад
Pilsen
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Выбранный исполнитель

_Kozak_UA_
Александр 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
$20
1 день
Escrow
Сотрудничеством исключительно доволен! Рекомендую
Отличный работодатель, предоставил подробное ТЗ с котором было комфортно работать. Буду рад сотрудничеству ещё раз с Евгением

Заявки фрилансеров

_Kozak_UA_
Александр 
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Радмир
 
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Борис
 
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2 дня назад
19 отзывов
3 года назад

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