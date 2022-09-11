Необхідно зверстати мобільну версію сайту з унікальним контентом та структурою. Верстка повинна включати горизонтальний слайдер. В наявності 9 екранних дизайнів, останній екран викликається через меню. Прототип сайту буде надано за запитом. Проект розрахований на українських фрилансерів.
Сохранить на диск 6 страниц
Задача - сохранить на диск 2 страницы
https://myslumberyard.com/mattress-reviews/nolah-mattress-review-original-10/
https://myslumberyard.com/mattress-reviews/nectar-mattress-review/
а так же страницы Contact, Terms of Use, Privacy Policy, About из меню в футере. Удалить с них ненужные части, описанные ниже
Сохранить нужно так, что бы страницы грузились с локальной папки и не подгружали картинки/стили/скрипты с myslumberyard . com .
Так же нужно в тексте обзора удалить все ссылки, оставив только текст болдом (без ссылок).
Список блоков, которые нужно удалить со страниц:
https://myslumberyard.com/mattress-reviews/nolah-mattress-review-original-10/ и https://myslumberyard.com/mattress-reviews/nectar-mattress-review/
1) https://d.pr/i/0S3GvS - заменить на логотипе сайта Slumber Yard на Better Sleep похожим шрифтом и подходящим размером, что бы логотип стал посредине шапки сайта, после удаления меню
2) удалить https://d.pr/i/p9utrC
3) удалить раздел FAQ, под ним так же удалить Why Trust Us, удалить так же Related Content секцию - тут выделено то, что нужно удалить в нижней части сайта - https://d.pr/i/T5LKQZ
4) Заменить в футере My Slumber Yard на BetterSleep , MySlumberYard.com на BetterSleep.pro
5) Удалить кнопка read review в разделах Nolah/Nectar mattress alternatives - https://d.pr/i/G2R6h7
Сохранить так же страницы Terms of Use, Privacy Policy, About the Slumber Yard, Contact -
На всех страницах Contact, Terms of Use, Privacy Policy, About удалить вот эти блоки - https://d.pr/i/0LSp2c
Названия основный 2х файлов - .html, остальных - about.html, contact.html, policy.html, terms.html - прописать в футере на всех страницах. Желательно сделать до обеда 6ого сентрября
Предпочтение фрилансерам из Украины, оплата на карту.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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