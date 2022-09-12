Требуется разработать реализацию плавающего блока Total, который будет скролиться при прокрутке страницы вниз, но только до конца формы. Необходимо учитывать пример реализации. Задача включает создание HTML-верстки с учетом функционала.
Зверстати мобільну версію сайту
Потрібно зверстати мобільну версію для сайту, яка б відрізнялася від десктопної та контентом та структурою (технічно це буде окремий сайт для мобільного)Приклад як має працювати верстка на мобільному – тобто. це має бути горизонтальний слайдер.
Скрін дизайну, який треба заверстати доклав, там 9 екранів, останній екран також повинен викликатися як меню, натиснувши на іконку у зверху праворуч.за запитом скину посилання на прототип сайту у високій якостіТільки для Українців!
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