Потрібно зверстати мобільну версію для сайту, яка б відрізнялася від десктопної та контентом та структурою (технічно це буде окремий сайт для мобільного)Приклад﻿ як має працювати верстка на мобільному – тобто. це має бути горизонтальний слайдер.

﻿Скрін дизайну, який треба заверстати доклав, там 9 екранів, останній екран також повинен викликатися як меню, натиснувши на іконку у зверху праворуч.за запитом скину посилання на прототип сайту у високій якості﻿Тільки для Українців! ﻿﻿