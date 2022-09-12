Зверстати мобільну версію сайту

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок599 просмотров

Потрібно зверстати мобільну версію для сайту, яка б відрізнялася від десктопної та контентом та структурою (технічно це буде окремий сайт для мобільного)Приклад﻿ як має працювати верстка на мобільному – тобто. це має бути горизонтальний слайдер.

﻿Скрін дизайну, який треба заверстати доклав, там 9 екранів, останній екран також повинен викликатися як меню, натиснувши на іконку у зверху праворуч.за запитом скину посилання на прототип сайту у високій якості﻿Тільки для Українців! ﻿﻿

3 года назад
marlboro_x
Кир 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

FandriX
19 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
3 года назад
$35
4 дня
Escrow
Все виконано в термін, всі правки та доповнення були впроваджені, додатково зроблено інший скоп завдань, роботою повністю задоволений. Рекомендую!
Кір чудовий замовник. Завжди на зв'язку, приємний в спілкуванні. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Максим
 
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3 года назад

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