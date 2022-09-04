Требуется HTML-верстка сайта по макету из Figma, состоящему из 10 страниц. Необходимо использовать только JavaScript без фреймворков. Адаптивный дизайн для мобильных устройств, простые анимации и слайдер. Срок выполнения до 25 сентября. Оригинальный макет будет предоставлен исполнителю.
Верстка landing page с большим количеством анимации!!
Нужна верстка landing page очень много анимации, кастомный скролл, прелоадер, нужно все делать на чистом js, кроссбраузерность!! Валидность! 9 екранов, макет сброшу исполнителю!! Нужен ответственный опытный человек!! нужно срочно в кротчайшие строки!!! цена за верстку 20usd, сделаете к утру, к 10:00, +300USD сверху!!!!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $160HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
- $50
Требуется адаптивная HTML-верстка сайта по предоставленному дизайн-макету из Figma. Ожидается качественная реализация с учетом всех деталей и адаптивности для различных устройств.HTML-верстка125 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо срочно скопировать простой лендинг, сохранив весь функционал. Заказ включает HTML-верстку. Срок выполнения — максимум до утра.HTML-верстка12 заявокЗакрыт3 года назад
- $35
Требуется верстальщик для создания адаптивной страницы на Joomla. Задача включает верстку по макету из Figma и натяжку на действующий сайт. Необходимо выполнить качественную и responsive верстку.HTML-верстка8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется доработка меню и HTML-верстка сайта на CMS OpenCart. Необходима корректировка существующей верстки в соответствии с новыми макетами, а также добавление глубины просмотра в меню. Макеты приложены, уточнение ТЗ возможно.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
- $35
Требуется сверстать адаптивный лендинг с учетом пиксель-перфект. Обратите внимание, что квиз не нужно верстать. Основное внимание уделите качеству верстки и адаптивности.HTML-верстка38 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется восстановить авторизацию через Facebook и Google для сайта nordparts.lv. Проблема возникла после блокировки сервисов в РФ. Необходима HTML-верстка для исправления.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется внести изменения в верстку готового сайта на PHP. Необходимо изменить дизайн на двух страницах, обновить меню, добавить новые категории и выполнить несколько мелких правок. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с PHP от 1 года, знание MySql и базовые навыки в HTML, CSS и JS.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $75
Требуется верстка макета из Figma на Bootstrap. Необходимо создать 7-8 страниц с адаптивным дизайном, включая всплывающие окна. Используйте последний Bootstrap без jQuery, применяя классы бутстрапа для максимальной эффективности.HTML-верстка22 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо выполнить верстку сайта в Тильде по готовому дизайну в Фигме. Проект включает 11 страниц, а также мобильные и планшетные версии для каждой страницы. Имеется стайлгайд для ориентировки в дизайне.HTML-верстка27 заявокЗакрыт3 года назад