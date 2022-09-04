Верстка landing page с большим количеством анимации!!

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки507 просмотров

Нужна верстка landing page очень много анимации, кастомный скролл, прелоадер, нужно все делать на чистом js, кроссбраузерность!! Валидность! 9 екранов, макет сброшу исполнителю!! Нужен ответственный опытный человек!! нужно срочно в кротчайшие строки!!! цена за верстку 20usd, сделаете к утру, к 10:00, +300USD сверху!!!!

JavaScript
3 года назад
Alexsandr92648
Александр 
41 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

whoisleshalight
Алексей 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
$20
1 день
Escrow
Был срочный проект, строки на который были ограничены в 10часов, данный исполнитель справился с работой за 3 часа, нет слов!! Надежность на высшем уровне, качество кода идеальное!! Я очень удивлен, за 3 часа такой результат..! 100% будем работать еще! Спасибо!
Четко поставленная задача + мотивация = крутой проект) Спасибо за заказ! Всегда рад, обращайтесь еще!

Заявки фрилансеров

Илья
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
whoisleshalight
Алексей 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад

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