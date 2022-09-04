Был срочный проект, строки на который были ограничены в 10часов, данный исполнитель справился с работой за 3 часа, нет слов!! Надежность на высшем уровне, качество кода идеальное!! Я очень удивлен, за 3 часа такой результат..! 100% будем работать еще! Спасибо!