Доработка меню/верстка сайта (cms opencart)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка179 просмотров

Сайт уже имеет верстку, надо только ее подкорректировать согласно новым макетам.

Плюс доработать меню (добавить глубину просмотра).

Макеты прилагаю. Сайт backupsolution.ru

При необходимости могу уточнить ТЗ, добавить значения по каждому параметру.

Opencart
3 года назад
Rkhmelev
Хмелев 
33 года
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

master_lancer
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
14 часов назад
3 года назад
$50
3 дня
Escrow
задачи выполнены, обращусь повторно
Все ok!

Заявки фрилансеров

master_lancer
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
14 часов назад
3 года назад

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