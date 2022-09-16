Требуется сверстать адаптивный лендинг с учетом пиксель-перфект. Обратите внимание, что квиз не нужно верстать. Основное внимание уделите качеству верстки и адаптивности.
Доработка меню/верстка сайта (cms opencart)
Сайт уже имеет верстку, надо только ее подкорректировать согласно новым макетам.
Плюс доработать меню (добавить глубину просмотра).
Макеты прилагаю. Сайт backupsolution.ru
При необходимости могу уточнить ТЗ, добавить значения по каждому параметру.
Выбранный исполнитель
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