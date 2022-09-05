Верстка

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Закрыт46 заявок1185 просмотров

Всем привет. Нужна верстка макетов

https://disk.yandex.ru/d/r8EPrSinJR7iMA

Пишите бюджет и сроки. Отталкиватся буду от них

3 года назад
alexvenski
Александр 
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