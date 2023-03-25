Верстка кроссбраузерная, адаптивная.
Только чистый и понятный код.
Ответственность:
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату
- всегда на связи.
Навыки:
HTML5, CSS3, jQuery, javascript.
Grid, Flexbox.
CSS3\JS анимация сайтов.
Аккуратный, логичный, продуманный код.
Соблюдение стандартов W3C.
Реализация pixel perfect.
Иконочный шрифт
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Гарантия на верстку. После передачи архива с готовой версткой я сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
Мои контакты:
Telegram: @kochan_i
Viber:380664064344
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