Адаптивная верстка любой сложности

Верстка кроссбраузерная, адаптивная.

Только чистый и понятный код.

Ответственность :

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату

- всегда на связи.

Навыки:

HTML5, CSS3, jQuery, javascript.

Grid, Flexbox.

CSS3\JS анимация сайтов.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C.

Реализация pixel perfect.

Иконочный шрифт

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Гарантия на верстку. После передачи архива с готовой версткой я сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

Мои контакты:

Telegram: @kochan_i

Viber:380664064344