Iva5227

Иван Iva5227

 
34 годаУкраина/Мукачево
3 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Адаптивная верстка любой сложности

Верстка кроссбраузерная, адаптивная.

Только чистый и понятный код.

Ответственность:

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату

- всегда на связи.

Навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery, javascript.

  • Grid, Flexbox.

  • CSS3\JS анимация сайтов.

  • Аккуратный, логичный, продуманный код.

  • Соблюдение стандартов W3C.

  • Реализация pixel perfect.

  • Иконочный шрифт

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Гарантия на верстку. После передачи архива с готовой версткой я сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

Мои контакты:

Telegram: @kochan_i

Viber:380664064344

JavascriptWordPressOpenCartJoomlaPrestashopjQuery
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