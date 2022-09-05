Требуется переделать лендинг для сайта violetbot.net. Необходимо настроить адаптивное форматирование для ПК и смартфонов, добавить опцию выбора языка (русский и английский), а также перевести текст на английский. Улучшить размещение видео и скриншотов с возможностью развертывания видео на полный экран. Все необходимые файлы будут предоставлены исполнителю.