Верстальщік сайтів

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок393 просмотра

Потрібно наш дизайн перенести на наш сайт

3 года назад
guest_16623909835619
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Ираде
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Марія
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 часов назад
27 отзывов
3 года назад
Роман
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Василь
 
33 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Лев
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Виктория
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
3 года назад
Валерий
 
23 года
4 года в сервисе
Был
14 дней назад
8 отзывов
3 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 часов назад
168 отзывов
3 года назад
Лучший HTML-верстальщик марта
ТОП-5
HTML-верстка
Даниал
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Артем
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
15 часов назад
287 отзывов
3 года назад
Илькин
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Евген
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
3 года назад
Детюков
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Допомогти в кодi html

    $3

    Требуется специалист для помощи в коде HTML. Необходимо доработать существующую верстку. Ожидается качественная работа и внимание к деталям.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Переделать лендинг

    $50

    Требуется переделать лендинг для сайта violetbot.net. Необходимо настроить адаптивное форматирование для ПК и смартфонов, добавить опцию выбора языка (русский и английский), а также перевести текст на английский. Улучшить размещение видео и скриншотов с возможностью развертывания видео на полный экран. Все необходимые файлы будут предоставлены исполнителю.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Довертать сайт

    Требуется доверстка старого проекта с использованием HTML, CSS, JS, GSAP, GULP и методологии БЭМ. Ищем исполнителей из РФ с отзывами и опытом. Необходимо предоставить портфолио и краткое описание опыта работы.

    CSSJavaScriptGulp
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сохранить на диск 6 страниц

    $20

    Необходимо сохранить на диск 6 страниц с локальной загрузкой, удалив ненужные блоки и ссылки. Страницы должны грузиться без внешних ресурсов. Крайний срок выполнения - до обеда 6 сентября. Оплата на карту, предпочтение фрилансерам из Украины.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Зверстати мобільну версію сайту

    Необхідно зверстати мобільну версію сайту з унікальним контентом та структурою. Верстка повинна включати горизонтальний слайдер. В наявності 9 екранних дизайнів, останній екран викликається через меню. Прототип сайту буде надано за запитом. Проект розрахований на українських фрилансерів.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Предложить реализацию плавающего блока

    $10

    Требуется разработать реализацию плавающего блока Total, который будет скролиться при прокрутке страницы вниз, но только до конца формы. Необходимо учитывать пример реализации. Задача включает создание HTML-верстки с учетом функционала.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Адаптивная верстка ЭПА

    Требуется сверстать адаптивные макеты в соответствии с предоставленными образцами. Работы необходимо начинать сегодня, отчеты о ходе выполнения предоставлять ежедневно. Бюджет составляет 2000 грн.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка на бустрап

    Требуется сверстать макеты на Bootstrap с максимальным использованием встроенных стилей и минимальными кастомизациями. Задача для специалистов по верстке на Bootstrap. Начало работы сегодня, бюджет составляет 2000 грн.

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать сайт визитику

    Требуется разработка сайта-визитки для бренда обуви с использованием HTML-верстки. Макет уже частично готов, предоставлены материалы. Ожидаются предложения по цене и срокам выполнения.

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить блок в html верстке

    $20

    Необходимо добавить новый блок в HTML-верстке. Требуется внести изменения в существующий код. Предоплата 30% за выполненную работу. Ожидаются предложения от специалистов в области веб-дизайна.

    HTML
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    3 года назад