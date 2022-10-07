Вёрстка адаптивных и кроссбраузерных сайтов с помощью GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript
Добрый день, занимаю версткой лендингов и многостраничных сайтов
Гарантирую:
- -Качественный код
- Соблюдение сроков.
- -Исправление ошибок или доработка деталей в дизайне, после сдачи работы в течение 5 рабочих дней
В своих работах я использую такие технологии , как:
- HTML5
- CSS3
- Flexbox, Grid
- Javascript
- Ajax
- Препроцессоры SASS
- Gulp
- Верстка с Figma,Adobe Photoshop (PSD),Adobe XD
- Адаптивную (мобильную) верстку
Оплата:
- qiwi
- Банковский перевод
Мои контакты:
- telegram: https://t.me/Eugeniro
- E-mail: [email protected]