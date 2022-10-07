eugeniro

Евгений eugeniro

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Вёрстка адаптивных и кроссбраузерных сайтов с помощью GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript

Добрый день, занимаю версткой лендингов и многостраничных сайтов

Гарантирую:

  • -Качественный код
  • Соблюдение сроков.
  • -Исправление ошибок или доработка деталей в дизайне, после сдачи работы в течение 5 рабочих дней

В своих работах я использую такие технологии , как:

  • HTML5
  • CSS3
  • Flexbox, Grid
  • Javascript
  • Ajax
  • Препроцессоры SASS
  • Gulp
  • Верстка с Figma,Adobe Photoshop (PSD),Adobe XD
  • Адаптивную (мобильную) верстку

﻿

﻿Оплата:

  • qiwi
  • Банковский перевод
работаю с предоплатой в 30%

Мои контакты:

Портфолио

  • queen
    Queen
    6 просмотров
  • assets
    Assets
    9 просмотров
  • Light
    Light
    7 просмотров
  • Сро
    Сро
    10 просмотров