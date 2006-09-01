Швидко та якісно, верстка сайтів з використанням HTML5, CSS3, JS, GULP

Привіт👋, я верстальник. Роблю свою роботу якісно та швидко.

Я гарантую вам що робота буде зроблена якісно та вчасно!

Всі правки я зроблю безкоштовно.

Зі мною можна зв'язатися так:

gmail: [email protected]

telegram: https://t.me/LabCap

Instagram: @rkuwui

Що я вмію та використовую:⚙️

верстати сайти на flex-box,

SASS(SCSS)️,

JS易,

адаптивна верстка,

мобільну верстку,

динамічна верстка,

кросбраузерність,

користуюсь GULP,

використовую BEMℹ️,

роблю якісно, швидко та недорого.

Як я виконую замовлення:

1. аналіз макета,

2. оцінка терміну виконання та складності,

3. написання коду,

4. тестування,

5. перевірка Вами,

6. правки,

7. здача готової роботи.

Зі мною можна зв'язатися так:

gmail: [email protected]

telegram: https://t.me/LabCap

Instagram: @rkuwui

Як зі мною можна розрахуватися:

на карту: 4441 1144 1386 5328

або будь-яким зручним для вас способом

Дякую що завітали