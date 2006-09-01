Привіт👋, я верстальник. Роблю свою роботу якісно та швидко.
Я гарантую вам що робота буде зроблена якісно та вчасно!
Всі правки я зроблю безкоштовно.
Зі мною можна зв'язатися так:
gmail: [email protected]
telegram: https://t.me/LabCap
Instagram: @rkuwui
Що я вмію та використовую:⚙️
верстати сайти на flex-box,
SASS(SCSS)️,
JS易,
адаптивна верстка,
мобільну верстку,
динамічна верстка,
кросбраузерність,
користуюсь GULP,
використовую BEMℹ️,
роблю якісно, швидко та недорого.
Як я виконую замовлення:
1. аналіз макета,
2. оцінка терміну виконання та складності,
3. написання коду,
4. тестування,
5. перевірка Вами,
6. правки,
7. здача готової роботи.
Зі мною можна зв'язатися так:
gmail: [email protected]
telegram: https://t.me/LabCap
Instagram: @rkuwui
Як зі мною можна розрахуватися:
на карту: 4441 1144 1386 5328
або будь-яким зручним для вас способом
Дякую що завітали
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