Фронтенд разработчик, опыт 2 года

﻿⭐️ Удобные сайты для вашего бизнеса⭐️

Верстке кроссбраузерных и кроссплатформенных сайтов.

wordpress / woocommerce

Оптимизации скорости загрузки и seo сайта

Создании веб приложений на js

👋 Меня зовут Волков Сергей, я занимаюсь front-end`ом 1.5 года. Имею опыт в: Работая со мной вы экономите:

1) Деньги, после моей работы вам не прийдется искать других фрилансеров, чтобы они переделывали мою работу ))

2) Время, после выполнения работы я тщательно проверю работу на ошибки, чтобы вам не приходилось, это делать делать за меня

3)Нервы, к работе отношусь очень серьезно, и не допущу нервный срыв у своего заказчика ))

 Как я подхожу к работе ?

1) Очень важно устроить небольшой брифинг, чтобы не было недопониманий между заказчиком и фрилансером.

2) Создаю график работы над вашим проектом, это очень важно, чтобы сделать работу в срок ))

3) Верстаю и в конце тщательно проверяю сайт, чтобы вы не тратили время на поиски багов !

4) Загружаю сайт на ваш хостинг или отправляю удобным вам способом

* Я работаю по 50% предоплате или через сейф