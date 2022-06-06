⭐️ Удобные сайты для вашего бизнеса⭐️👋 Меня зовут Волков Сергей, я занимаюсь front-end`ом 1.5 года. Имею опыт в:
- Верстке кроссбраузерных и кроссплатформенных сайтов.
- wordpress / woocommerce
- Оптимизации скорости загрузки и seo сайта
- Создании веб приложений на js
1) Деньги, после моей работы вам не прийдется искать других фрилансеров, чтобы они переделывали мою работу ))
2) Время, после выполнения работы я тщательно проверю работу на ошибки, чтобы вам не приходилось, это делать делать за меня
3)Нервы, к работе отношусь очень серьезно, и не допущу нервный срыв у своего заказчика ))
Как я подхожу к работе ?
1) Очень важно устроить небольшой брифинг, чтобы не было недопониманий между заказчиком и фрилансером.
2) Создаю график работы над вашим проектом, это очень важно, чтобы сделать работу в срок ))
3) Верстаю и в конце тщательно проверяю сайт, чтобы вы не тратили время на поиски багов !
4) Загружаю сайт на ваш хостинг или отправляю удобным вам способом
* Я работаю по 50% предоплате или через сейф
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