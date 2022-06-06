GKVS

Сергей Волков GKVS

 
24 годаКазахстан/Костанай
4 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Фронтенд разработчик, опыт 2 года

﻿⭐️ Удобные сайты для вашего бизнеса⭐️

👋 Меня зовут Волков Сергей, я занимаюсь front-end`ом 1.5 года. Имею опыт в:
  • Верстке кроссбраузерных и кроссплатформенных сайтов.
  • wordpress / woocommerce
  • Оптимизации скорости загрузки и seo сайта
  • Создании веб приложений на js
 Работая со мной вы экономите:

1) Деньги, после моей работы вам не прийдется искать других фрилансеров, чтобы они переделывали мою работу ))

2) Время, после выполнения работы я тщательно проверю работу на ошибки, чтобы вам не приходилось, это делать делать за меня

3)Нервы, к работе отношусь очень серьезно, и не допущу нервный срыв у своего заказчика ))

 Как я подхожу к работе ?

1) Очень важно устроить небольшой брифинг, чтобы не было недопониманий между заказчиком и фрилансером.

2) Создаю график работы над вашим проектом, это очень важно, чтобы сделать работу в срок ))

3) Верстаю и в конце тщательно проверяю сайт, чтобы вы не тратили время на поиски багов !

4) Загружаю сайт на ваш хостинг или отправляю удобным вам способом

* Я работаю по 50% предоплате или через сейф

JavascriptWordPressWooCommerce
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
tttons
Антон 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
год назад
Поправить верстку сайта
Все выполнено в срок. Рекомендую к сотрудничеству?
Отличный заказчик, четкое т.з. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Ilx
35 летРоссия
год в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
год назад
Создать Лендинг
Все супер быстро сделал лендос минимум правок, помог javascript и СSS на wordpressе еше, супер ответственно подошёл к работе!
Все круто, отличный заказчик. Работаю с ним не в первый раз. Четкое т.з и отличная коммуникация !
Ответный отзыв
AlbertRus
Альберт 
21 годРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
2 года назад
Правки сайта на Wordpress
Оперативно и качественно выполнил работу
Отличный заказчик. Отвечал быстро, четко сформулированное ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству))
Ответный отзыв