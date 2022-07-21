Создать Лендинг

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка229 просмотров

Создать лэндинг для вот этой страницы https://bigfoottrip.ru/tour/maximum-14-07-21-2-4/

легкий адаптивный дизайн

3 года назад
Ilx
36 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

GKVS
20 лет
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Все супер быстро сделал лендос минимум правок, помог javascript и СSS на wordpressе еше, супер ответственно подошёл к работе!
Все круто, отличный заказчик. Работаю с ним не в первый раз. Четкое т.з и отличная коммуникация !

Заявки фрилансеров

GKVS
20 лет
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
3 года назад

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