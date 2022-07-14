Разработка сайта под ключ

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Закрыт32 заявки475 просмотров

Есть сайт i-steklo.by который по сути представляет собой одностроничник. Требуется на основе это сайта сделать новый многостраничный, пригодный для seo продвижения. 

3 года назад
rvr3354
38 лет
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3 года назад

Заявки фрилансеров

Артём
 
25 лет
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Был
год назад
3 года назад
Денис
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
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3 года назад
Данила
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
3 года назад
Денис
 
35 лет
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Был
месяц назад
24 отзыва
3 года назад
Александр
 
22 года
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 отзывов
3 года назад
Александр
 
47 лет
3 года в сервисе
Был
час назад
3 года назад
Эльвира
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Александр
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Георгий
 
30 лет
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Был
6 дней назад
7 отзывов
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Был
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Сайты «под ключ»
Константин
 
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год назад
20 отзывов
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33 года
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1 отзыв
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Екатерина
 
23 года
4 года в сервисе
Был
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Ксения
 
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ТОП-5
Сайты «под ключ»
Ксения
 
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3 года назад
Дмитрий
 
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Макс
 
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Андрей
 
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61 отзыв
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Илья
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
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Александр
 
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час назад
287 отзывов
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ТОП-10
Сайты «под ключ»
Евгений
 
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14 минут назад
27 отзывов
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Лучший разработчик сайтов марта
Сергей
 
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5 лет в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
3 года назад
Олег
 
39 лет
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Был
месяц назад
161 отзыв
3 года назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
20 минут назад
17 отзывов
3 года назад
Александр
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
25 лет
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17 дней назад
16 отзывов
3 года назад
Данила
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
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3 года назад
Денис
 
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Был
5 часов назад
39 отзывов
3 года назад
Николай
 
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Был
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5 отзывов
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Скляр
 
21 год
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Был
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Александра
 
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Был
2 года назад
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