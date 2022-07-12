Необходимо добавить на сайт кнопку, чтобы заявка шла в Telegram

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок645 просмотров

Необходимо добавить кнопку на сайт, чтобы заявка шла в Telegram. Клиент заполнил форму, а это информация должна приходить в Телеграмм. Как в примере на фото. Только там был сайт Тильда 

Сайт разработан на WordPress.

Сайт: http://masterasic.ru/

TildaWordPress
3 года назад
rudy_vova
Владимир 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Антон
 
24 года
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад
Виталий
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
3 года назад
Осмонов
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Прахин
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Даниил
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виктор
 
34 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов
3 года назад
Алексей
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
13 часов назад
3 года назад
Артём
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Егор
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Создание и оформление сайта (в области экологии)

    Требуется разработать одностраничный сайт для экологической инициативы по сбору вторсырья в Ноябрьске. Сайт должен иметь раскрывающиеся списки и возможность добавления информации. Необходимо зафиксировать адрес сайта и предоставить чек и акт выполненных работ для грантовой отчетности. Также нужно создать шаблоны для незаполненных направлений.

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Одностраничный сайт

    $30

    Требуется разработка простого одностраничного сайта в мобильной версии под один товар. Необходимо использовать предоставленный шаблон. Исполнитель должен быть из Беларуси или России для удобства расчетов.

    Сайты «под ключ»36 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сайт.

    $400

    Необходимо разработать и наполнить современный многостраничный сайт, аналогичный sasagro.com. Все детали и техническое задание предоставляются в обсуждении. Ожидается качественная работа и внимание к деталям.

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Створити сайт

    Необхідно створити сайт «під ключ» для компанії, що спеціалізується на встановленні кліматичного обладнання. Розробка має включати всі необхідні функції та дизайн для залучення клієнтів.

    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать лендинг

    $20

    Необходимо разработать лендинг для туристической тематики с услугами «под ключ». Проект должен включать дизайн, контент и функционал для привлечения клиентов в сферу путешествий.

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Многостраничный форум

    Необходимо скопировать существующий многостраничный форум, обеспечив полное соответствие его структуре и функционалу. Заказ включает создание сайта «под ключ» с аналогичными возможностями.

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка сайта под ключ на тильде.

    Ищется специалист для разработки сайта под ключ на платформе Тильда. Необходимо углубленно изучить проблемные места и баги, предоставить готовое решение. Техническое задание и текстовая структура уже подготовлены. Дедлайн - следующий понедельник.

    Tilda
    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Скопировать сайт

    $80

    Требуется скопировать существующий сайт, добавить личный кабинет и интегрировать скрипт оплаты в криптовалюте. Также необходимо минимально переработать дизайн, изменив название и цветовые решения. Ожидается качественная реализация с учетом всех требований.

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Вебсайт дизайн и верстка

    Необходимо создать сайт на WordPress или Elementor по теме молекулярной биологии и здоровья. Включает главную страницу, разделы о нас, курсы и вебинары, блог с тегами и контактные данные. Сайт должен быть легким, читабельным и защищенным от взлома. Также требуется возможность добавления скрытого контента и личного кабинета после оплаты.

    ElementorWordPress
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    3 года назад