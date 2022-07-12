Создать сайт.

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Закрыт25 заявок540 просмотров

Здравствуйте! Нужно создать и наполнить современный несколько страничный сайт, техническое задание и все детали могу рассказать в телеграмме duatt.

Сайт нужен по типу sasagro.com

3 года назад
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