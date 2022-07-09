Абсолютно идентичная копия сайта!

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок860 просмотров

Добрый день,  ищу человека, который грамотно скопирует сайт https://001k.exchange/ua. Ваша задача это А) Полная копия сайт, все вкладки, кнопки и картинки. Б) Перенаправление чата на сайте и заявки, которую человек оставляет в обмене на меня, чтобы все приходило мне. В) Личный кабинет т.е регистрация, вход уберите. Дабы не тратить свои ресурсы на это. В остальном все, это обменник валюты - меня интересует 1к1 копия с полностью рабочими функциями. Посмотрите, поклацайте и напишите, если готовы принять задачу!

3 года назад
guest_16573639625111
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

playsetler
Роман 
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3 года назад
$100
2 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

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playsetler
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