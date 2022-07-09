Ищется опытный специалист для создания трех многостраничных сайтов-блогов с каталогом услуг. Рассматриваются предложения на конструкторе, CMS WordPress или фреймворке Laravel. Имеются ТЗ и дизайн-макеты в PSD. Структура включает три колонки, сайд-бар, фотослайдер, личный кабинет и интеграцию с соцсетями. Оплата по факту изготовления и тестирования каждой страницы.
Абсолютно идентичная копия сайта!
Добрый день, ищу человека, который грамотно скопирует сайт https://001k.exchange/ua. Ваша задача это А) Полная копия сайт, все вкладки, кнопки и картинки. Б) Перенаправление чата на сайте и заявки, которую человек оставляет в обмене на меня, чтобы все приходило мне. В) Личный кабинет т.е регистрация, вход уберите. Дабы не тратить свои ресурсы на это. В остальном все, это обменник валюты - меня интересует 1к1 копия с полностью рабочими функциями. Посмотрите, поклацайте и напишите, если готовы принять задачу!
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