Требуется создать дизайн и верстку сайта на WordPress/Elementor для B2B тематики в области оборудования для промышленного майнинга. Проект включает лендинг на 9 экранов и 3 однотипные страницы. Дизайн должен быть строгим, выполненным в Figma, с учетом возможностей Elementor Pro. Обязателен опыт работы с Elementor от 3 лет, базовые знания HTML, PHP и JS. Срок выполнения — максимум 20 дней. Оптимизация скорости работы сайта должна составлять не менее 80 по Google Pagespeed.
Простой сайта заданий
Требуется простой сайт мелких заданий, т.е. общий, ни на что не направленный , типа соц сетей или чего то еще.
есть сервисы типа https://unu.im/ но это слишком сложно.
Мне скорее нужно такое как в почтовиках помимо писем и серфинга есть раздела заданий.
список категорий заданий, задание, описание и что требуется для отчета. и тип заданий с автоподтверждением. когда ответ рекламодатель заранее вводит а пользователь в конце заданий его увидит только и может автоматически получить оплату без проверки
так же платежки подключить техподдержка и рефералка, вот и все
нужна цена и срок, приоритет по цене, оплата только сделка, т.з. будет позже, сейчас прицениваюсь
сайт под ключ, без цены и автоответы отклоняю сразу
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $600Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка веб-сайта на нескольких языках, ориентированного на предоставление информации. Сайт должен быть выполнен «под ключ» и не включать функционал интернет-магазина.Сайты «под ключ»38 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка криптообменника с функциями замены реквизитов через админ панель, созданием заявок, настройкой минимальной и максимальной суммы перевода, а также автокорректировкой курса. Дизайн должен соответствовать предоставленному скрину.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется команда разработчиков для создания игрового сайта с крипто пополнениями. Необходимо проверить код на безопасность, устранить баги и обновить дизайн в стиле WEB3. Требуется также доработка дизайна отдельных игр. Подробное ТЗ доступно в документе.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт3 года назад
Шукаю фахівця для допомоги з відкриттям готового сайту на JavaScript. Можлива подальша співпраця для виконання додаткових завдань, пов'язаних із дипломною роботою.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт3 года назад
Задача включает разработку сайта на платформе Ecwid с нуля. Необходимо создать интернет-магазин с полным функционалом, включая дизайн и настройки для эффективной работы. Ожидается проработка всех деталей для успешного запуска проекта.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка сайта на платформе Shopify под ключ. Проект включает создание дизайна, настройку функционала и интеграцию необходимых сервисов. Ожидается готовый продукт с учетом всех требований заказчика.Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка двух сайтов для компании в агро сфере: полноценный сайт международного уровня и одностраничный сайт для Казахстана. Компания занимается производством и продажей средств защиты растений и удобрений. Ожидаем предложения от исполнителей с указанием бюджета.Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка сайта под ключ для организации индивидуальных путешествий с акцентом на Южную и Центральную Америку. Сайт должен включать разделы с предложениями маршрутов, информацией о заказчике, отзывами и блоком для запроса тура. Ожидается стильный и яркий дизайн с уникальным контентом, а также функционал для получения запросов и автоматической рассылки. Жду предложений от специалистов!Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт3 года назад