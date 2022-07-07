Простой сайта заданий

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок488 просмотров

Требуется простой сайт мелких заданий, т.е. общий, ни на что не направленный , типа соц сетей или чего то еще.

есть сервисы типа https://unu.im/ но это слишком сложно.

Мне скорее нужно такое как в почтовиках помимо писем и серфинга есть раздела заданий.

список категорий заданий, задание, описание и что требуется для отчета. и тип заданий с автоподтверждением. когда ответ рекламодатель заранее вводит а пользователь в конце заданий его увидит только и может автоматически получить оплату без проверки

так же платежки подключить техподдержка и рефералка, вот и все

нужна цена и срок, приоритет по цене, оплата только сделка, т.з. будет позже, сейчас прицениваюсь

сайт под ключ, без цены и автоответы отклоняю сразу

3 года назад
tulait71
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