Мультисайт на вордпрес

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Закрытнет заявок52 просмотра

создать сайт аналог таплинка для Украины

используя вордпрес и гутенберг или другой вариант

пользователь регистрируется, на нашем домене создает страничку

функции зависимо от тарифного плана

создать свои виджеты, которые настраиваются в боковой панеле (например, кнопка с иконкой)

администрирование сервера

WordPress
3 года назад
guest_16570088910453
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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