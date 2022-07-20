Создать одностраничный сайт

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Завершен39 заявок535 просмотров

Создать одностраничный сайт по закупке.

Необходимо создать сайт вероятно одностраничный. 

На сайте краткая информация по закупкам вторсырья , форма отправки оставить телефон мы перезвоним, связаться в Вибер телеграм вотсап 

3 года назад
guest_16569121044792
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

maestro2452
Дмитрий 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$40
2 дня
Escrow
Благодарен Дмитрию, за его работу. Сделал качественный красивый сайт точно в срок, без длительных и нудных техзаданий, все как я хотел. Рекомендую!
Лучший заказчик)

Заявки фрилансеров

Виолетта
 
23 года
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3 года назад
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Артем
 
30 лет
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Виктория
 
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Александр
 
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час назад
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3 года назад
Мария
 
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42 года
4 года в сервисе
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3 года назад
Евгений
 
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3 года назад
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Антон
 
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Виталик
 
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Сайты «под ключ»
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