Разработка технического задания для сайта психологической поддержки с акцентом на мобильную версию. Задачи включают создание главной страницы, возможность создания и редактирования лендингов, ведение блога, а также обеспечение SEO-оптимизации. Сайт должен быть простым в обслуживании с возможностью изменения контента без обращения к программистам.