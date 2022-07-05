Требуется разработка сайта-портфолио на платформе Wordpress, аналогичного примеру. Необходимо обеспечить возможность размещения статических изображений и видео. Рассмотрю темы с разовой оплатой без подписки. Укажите стоимость всей работы.
ТЗ для создания сайта
Мне нужен ТЗ для сайта психологической поддержки аналогичный этим https://yasno.live/
https://psyon.pro/ https://youtalk.ru/ https://zigmund.online/
Трафик будет на 70% мобильный.
Блок,
Страницы с текстом,
Страницы с лэндингами, лэндинги однотипные (для разных направлений): меняем текст,
картинки, основной лендинг, В лендингах необходимо предусмотреть убирание
разных блоков и копирование лэндинга с главной страницы для создание нового.
1) Создание главной страницы по макету дизайнера.
2) Возможность создания множества лендингов копированием с других лендингов..
3) возможность редактирования отдельно каждого из нескольких лендингов.
4) В каждом лендинге должны быть возможность отключения того или иного блока, а также редактирования каждого блока в отдельности на каждом
лендинге Пользователь чтобы мог менять только текст и картинки в каждом
лендинге, а программист чтобы мог менять блок полностью.
5) Один из блоков лендинга должен иметь возможность вставить картинки, видео, текст. Видео может быть вставлено с youtube, rutube, VK,
Инстаграмм, а также ссылкой на файл на сервере.
6) Также на сайте необходимо предусмотреть возможность размещения страниц психологов, их тоже по принципу лендингов, т.е. чтобы были готовые
блоки: Фото, описание, методы, записаться .
7) Также там будет предусмотрено ведение блога в том же поддомене, где сайт, в папке “/blog”.
8) Блог будет наполняться картинками, видео, текстом и ссылками. Необходимо сделать возможность публикации постов в блоге по расписанию.
9) Видео в блог может быть вставлено с youtube, rutube, VK, Инстаграмм, а также ссылкой на видео на сервере.
10) Обязательное отображение на всех устройствах, проверка https://ui.dev/amiresponsive
11) Прописать все теги для SEO для Яндекса и Гугла.
12) Сайт должен проходить проверку на мобильную версию на гугле и Яндексе.
13) Мета-теги у сайта должны быть заполнены. Обязательно добавьте тайтл и дескрипшн.
14) Счетчики должны быть по всему сайту с возможностью отключения на определенных страницах, а также должна
быть возможность устанавливать отдельные счетчики на каждой странице.
15) Быстрая скорость загрузки. Проверка на https://pagespeed.web.dev/ Скорость загрузки на мобильной версии не менее 80, на ПК не менее 90
16) Сайт должен проходить проверку на мобильную версию на гугле и Яндексе.
17) Основная версия - мобильная для Chrom Mobale и Mobale Safari, основное разрешение 414х896,
360х 780
18) Мета-теги у сайта должны быть заполнены. Обязательно добавьте тайтл и дескрипшн.
19) Добавить микроразметку.
Мне необходим сайт для простого обслуживания админом и модераторами, чтобы по минимуму обращаться к программистам. Понять какая архитектура лучше подходит под мои задачи.
Конструктор тестов (типа гугл формы), помогающие клиенту определиться - это тоже обговорить.
Макет дизайна главной страницы прилагаю.
Пока рассматриваю CMS WP, Drupal, modx revo
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