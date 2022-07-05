ТЗ для создания сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок1918 просмотров

Мне нужен ТЗ для сайта психологической поддержки аналогичный этим https://yasno.live/

https://psyon.pro/ https://youtalk.ru/ https://zigmund.online/

Трафик будет на 70% мобильный.

Блок,

Страницы с текстом,

Страницы с лэндингами, лэндинги однотипные (для разных направлений): меняем текст,

картинки, основной лендинг, В лендингах необходимо предусмотреть убирание

разных блоков и копирование лэндинга с главной страницы для создание нового.

1) Создание главной страницы по макету дизайнера.

2) Возможность создания множества лендингов копированием с других лендингов..

3) возможность редактирования отдельно каждого из нескольких лендингов.

4) В каждом лендинге должны быть возможность отключения того или иного блока, а также редактирования каждого блока в отдельности на каждом

лендинге Пользователь чтобы мог менять только текст и картинки в каждом

лендинге, а программист чтобы мог менять блок полностью.

5) Один из блоков лендинга должен иметь возможность вставить картинки, видео, текст. Видео может быть вставлено с youtube, rutube, VK,

Инстаграмм, а также ссылкой на файл на сервере.

6) Также на сайте необходимо предусмотреть возможность размещения страниц психологов, их тоже по принципу лендингов, т.е. чтобы были готовые

блоки: Фото, описание, методы, записаться .

7) Также там будет предусмотрено ведение блога в том же поддомене, где сайт, в папке “/blog”.

8) Блог будет наполняться картинками, видео, текстом и ссылками. Необходимо сделать возможность публикации постов в блоге по расписанию.

9) Видео в блог может быть вставлено с youtube, rutube, VK, Инстаграмм, а также ссылкой на видео на сервере.

10) Обязательное отображение на всех устройствах, проверка https://ui.dev/amiresponsive

11) Прописать все теги для SEO для Яндекса и Гугла.

12) Сайт должен проходить проверку на мобильную версию на гугле и Яндексе.

13) Мета-теги у сайта должны быть заполнены. Обязательно добавьте тайтл и дескрипшн.

14) Счетчики должны быть по всему сайту с возможностью отключения на определенных страницах, а также должна

быть возможность устанавливать отдельные счетчики на каждой странице.

15) Быстрая скорость загрузки. Проверка на https://pagespeed.web.dev/ Скорость загрузки на мобильной версии не менее 80, на ПК не менее 90

16) Сайт должен проходить проверку на мобильную версию на гугле и Яндексе.

17) Основная версия - мобильная для Chrom Mobale и Mobale Safari, основное разрешение 414х896,

360х 780

18) Мета-теги у сайта должны быть заполнены. Обязательно добавьте тайтл и дескрипшн.

19) Добавить микроразметку.

Мне необходим сайт для простого обслуживания админом и модераторами, чтобы по минимуму обращаться к программистам. Понять какая архитектура лучше подходит под мои задачи.

Конструктор тестов (типа гугл формы), помогающие клиенту определиться - это тоже обговорить.

Макет дизайна главной страницы прилагаю.

Пока рассматриваю CMS WP, Drupal, modx revo

https://disk.yandex.ru/d/sRY04vfBef6ufw

DrupalMODXWordPress
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