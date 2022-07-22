Не пожалел, что выбрал Владислава из 24-х претендентов. Рабочий процесс был спокойным и конструктивным. Все возникшие технические препоны «Вордпресса» были преодолены, включая пару выявленных уже после закрытия заказа. Владислав всегда был на связи, но у меня не возникало необходимости постоянно его дергать, поскольку этапы работы выполнялись вовремя.