Требуется разработать сайт «под ключ» от одного программиста. Идеальный срок выполнения — 7 дней. Прототип и техническое задание предоставлены. Укажите, на чем сможете разработать и сроки выполнения.
Сайт-портфолио на Wordpress
Необходимо создать сайт-портфолио приближенно к https://olenich.myportfolio.com/ с возможностью размещения статических изображений и видео.
Готов рассмотреть использование подходящей темы при условии разовой оплаты, не на условиях ежегодной подписки.
В оценке указывать стоимость всей работы, а не часа.
Выбранный исполнитель
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