Сайт-портфолио на Wordpress

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Завершен24 заявки939 просмотров

Необходимо создать сайт-портфолио приближенно к https://olenich.myportfolio.com/ с возможностью размещения статических изображений и видео.

Готов рассмотреть использование подходящей темы при условии разовой оплаты, не на условиях ежегодной подписки.

В оценке указывать стоимость всей работы, а не часа.

WordPress
3 года назад
Smyslograph
Александр 
51 год
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

VladLanchak
27 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
3 года назад
$102
15 дней
Escrow
Не пожалел, что выбрал Владислава из 24-х претендентов. Рабочий процесс был спокойным и конструктивным. Все возникшие технические препоны «Вордпресса» были преодолены, включая пару выявленных уже после закрытия заказа. Владислав всегда был на связи, но у меня не возникало необходимости постоянно его дергать, поскольку этапы работы выполнялись вовремя.
Отличный заказчик. Александр точно знал что, хотел и мог правильно донести, все в рамках профессионализма. Правильно продуманный макет. И все обговоренные доработки были доплачены. Спасибо вам за заказ.

Заявки фрилансеров

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