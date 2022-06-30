Разработка сайта с доской объявлений и маркетплейсом на Laravel

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Закрыт12 заявок506 просмотров

Требуется разработать сайт на Laravel.  Сайт состоит из: доски объявлений, маркетплейса, информационной составляющей. Также требуется подключение платежной системы.Техническое задание отправлю по запросу.

Laravel
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