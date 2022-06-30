Требуется разработка сайта под ключ на основе предпочитаемого шаблона с портала. Верстка должна выполняться на MODx с учетом всех стилей и эффектов. Предоставим фотографии и ТЗ по страницам. Возможна помощь в покупке шаблона. Создаем современный сайт для производственной компании.