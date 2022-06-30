Создать сайт для итальянской интернет-газеты

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Закрыт13 заявок1250 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! 

Есть некие итальянцы, которые планируют создать локальный сайт с новостями (какие то 2 провинции Италии)

Бриф они заполнили по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1ssw9RHBj60g61mE-YqPYZDcr6X0h-YiZn0HoFtQOHG8/edit?usp=sharing

Создавать сайт собираются на wordpress, тема с templatemonster. 

Требуется мультиязычность (2 или 3 языка)

В ответе пожалуйста бюджет, сроки, предложения. Возможно уже есть опыт подобных проектов?

Спасибо!

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