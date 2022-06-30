Требуется разработать сайт для ICO с функционалом личного кабинета. Проект должен быть выполнен «под ключ», включая все необходимые элементы для успешного запуска.
Создать сайт для итальянской интернет-газеты
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Есть некие итальянцы, которые планируют создать локальный сайт с новостями (какие то 2 провинции Италии)
Бриф они заполнили по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1ssw9RHBj60g61mE-YqPYZDcr6X0h-YiZn0HoFtQOHG8/edit?usp=sharing
Создавать сайт собираются на wordpress, тема с templatemonster.
Требуется мультиязычность (2 или 3 языка)
В ответе пожалуйста бюджет, сроки, предложения. Возможно уже есть опыт подобных проектов?
Спасибо!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт3 года назад
- $150
Требуется разработать сайт на Тильда или другом конструкторе с 3 страницами по теме автозапчастей. Важно обеспечить быструю загрузку страниц. Примеры и шаблоны будут предоставлены исполнителю.Сайты «под ключ»44 заявкиЗакрыт3 года назад
- $100
Требуется разработка сайта под ключ на основе предпочитаемого шаблона с портала. Верстка должна выполняться на MODx с учетом всех стилей и эффектов. Предоставим фотографии и ТЗ по страницам. Возможна помощь в покупке шаблона. Создаем современный сайт для производственной компании.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт3 года назад
Предлагается разработка сайта на платформе Tilda «под ключ». Включает подбор референсов, создание дизайн-макета, вёрстку, адаптивную версию для планшетов и телефонов, а также подключение кнопок и оплат при необходимости. Обеспечьте высокую конверсию с качественным сайтом.Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать простую биржу криптовалют с базовым функционалом. Необходимо реализовать авторизацию с верификацией, отрисовку криптовалюты в таблице, реферальную программу, профайл пользователя и хранение данных в базе данных. Опыт работы с Node.js и любым из фреймворков: React, Vue, Angular или Svelte.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
- $2500
Требуется разработка полноценного сайта по техническому заданию с иллюстрациями и стандартными картинками. Ожидается полное ведение проекта, включая корректировки и примеры. Бюджет соответствует высокому качеству исполнения.Сайты «под ключ»36 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать сайт под ключ для продаж обуви и одежды с оптимизацией для Гугла. Ожидается создание функционального и привлекательного интерфейса, который будет способствовать успешным продажам.Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт3 года назад