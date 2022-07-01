Необходимо: - сделать Лендинг + КВИЗ (высококонверсионный); - создать и настроить РК на ЯД

Описание: Гео СПб и ЛО. Продукт: Ворота Подъемно - секционные, роллетные, откатные. Поставка, монтаж

Частный заказчик. Загородное строительство.

Сайт для того чтобы вы могли познакомиться с компанией и продуктом centeras.ru

На него НЕ НУЖНО ВЕСТИ РЕКЛАМУ

Требования:

Опыт работы с данным\смежными направлениями.

Примеры работ высылать в соответствии с направлением.

Регистрация как самозанятый, ИП, ООО