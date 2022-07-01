Сделать Лендинг + Квиз, создать рекламную компанию Яндекс Директ

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Закрыт7 заявок477 просмотров

Необходимо: - сделать Лендинг + КВИЗ (высококонверсионный); - создать и настроить РК на ЯД

Описание: Гео СПб и ЛО. Продукт: Ворота Подъемно - секционные, роллетные, откатные. Поставка, монтаж

Частный заказчик. Загородное строительство.

Сайт для того чтобы вы могли познакомиться с компанией и продуктом centeras.ru

На него НЕ НУЖНО ВЕСТИ РЕКЛАМУ

Требования:

Опыт работы с данным\смежными направлениями.

Примеры работ высылать в соответствии с направлением. 

Регистрация как самозанятый, ИП, ООО

3 года назад
Oer
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Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
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