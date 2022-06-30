Нужен сайт с функционалом, похожим на sports.ru

Новостной сайт, добавить форум. Несколько разделов, аккаунты для юзеров, места для рекламы

Я не спец, но, как я понимаю, тут нужкн фронтенд, бэкэнд, БД, сервер и еще, наверное, что-то