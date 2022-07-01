Мультисайт на Wordpress для нескольких городов

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Закрыт5 заявок1055 просмотров

Добрый день! Имеется сайт на Wordpress 6.0 под 1 регион. Необходимо реализовать на сайте возможность пользователю выбора города, а также подставлять данные в зависимости от выбора. 

Более подробная информация:

  • Все города должны быть на поддоменах 3-го уровня, например city1.site.ru city2.site.ru.
  • При первом посещении, а также в шапке сайта сделать всплывающее окно с выбором города. Информацию о выбранном городе хранить в cookies.
  • Для каждого города сделать свою страницу "Контакты"
  • Подставлять название города в правильном склонении в услуги, в зависимости от выбранного города.
  • При переходе по ссылке из статей сайта, переводить на тот домен, который пользователь выбрал. Если не был выбран город, то переводить на основной домен (2-го уровня)
  • Желательно, чтобы всё было реализовано в рамках 1-го сайта: без новых БД, копий сайта и т.д.
Оплата переводом на карту или Yoomoney. 
WordPress
3 года назад
Bryzgalov-v
Владимир 
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