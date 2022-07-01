Требуется разработать новостной сайт с функционалом, аналогичным sports.ru. Включает добавление форума, нескольких разделов, аккаунтов для пользователей и мест для рекламы. Задание требует комплексного подхода, включая фронтенд, бэкэнд, базу данных и серверную часть.
Мультисайт на Wordpress для нескольких городов
Добрый день! Имеется сайт на Wordpress 6.0 под 1 регион. Необходимо реализовать на сайте возможность пользователю выбора города, а также подставлять данные в зависимости от выбора.
Более подробная информация:
- Все города должны быть на поддоменах 3-го уровня, например city1.site.ru city2.site.ru.
- При первом посещении, а также в шапке сайта сделать всплывающее окно с выбором города. Информацию о выбранном городе хранить в cookies.
- Для каждого города сделать свою страницу "Контакты"
- Подставлять название города в правильном склонении в услуги, в зависимости от выбранного города.
- При переходе по ссылке из статей сайта, переводить на тот домен, который пользователь выбрал. Если не был выбран город, то переводить на основной домен (2-го уровня)
- Желательно, чтобы всё было реализовано в рамках 1-го сайта: без новых БД, копий сайта и т.д.
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