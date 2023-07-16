Разработка сайтов, доработка, поддержка. Wordpress/OpenCart
Создание и доработка сайтов под ключ на CMS WordPress, OpenCart.Разработка лендингов, интернет-магазинов, одностраничных сайтов, корпоративных сайтов, перенос сайтов и лендингов.Техническая поддержка, решение вопросов связанных с сайтами.Работаю качественно и на результат.
Портфолио
- Корпоративный сайт. Wordpress19 просмотров
- Верстка + интеграция с wordpress7 просмотров
- Визитка. Услуги складского хранения11 просмотров
- Визитка10 просмотров
- Landing Page14 просмотров
- Landing Page8 просмотров
- Верстка + интеграция с wordpress11 просмотров
- Продажа недвижимости9 просмотров
- ФАБРИЧНЕ ВУГІЛЛЯ13 просмотров
- Logino12 просмотров
- Компания "Steko"9 просмотров
- Склад6 просмотров